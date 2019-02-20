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Канал SyFy закрыл сериал автора "Игры престолов" после первого сезона

Проект показал унизительные рейтинги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:14
Сериал "Летящие сквозь ночь" закрывают
Сериал "Летящие сквозь ночь" закрывают
Фото: YouTube

Осенью 2018 в эфир вышла первая серия сериала "Летящие сквозь ночь", основанного на одноименном романе Джорджа Мартина. Трейлер, конечно, успел всех ужаснуть своими кровавыми кадрами. Естественно, поклонники решили, что и сериал будет жестким, с закрученным сюжетом. Но создатели разочаровали и зрителей, и критиков. Поэтому, уже принято решение закрыть многосерийный триллер канала SyFy закрыт после первого сезона, пишет Variety.

Действие сериала разворачивается на межгалактическом корабле, команда которого сталкивается с ужасами космоса. В трейлере можно увидеть, как команда корабля покидает умирающую Землю и отправляется в неизведанные уголки космоса для того, чтобы дать человечеству шанс на выживание. После старта миссии команда обнаруживает "неисправность", которая убивает нескольких человек, и экипаж корабля понимает, что он не сможет вернуться на Землю. В романе Мартина экипаж связывается с инопланетным космическим кораблем.

Это многосерийное шоу, которое весьма влетело в копеечку (самый дорогостоящий продукт компании Universal Cable Productions), показало рейтинг ну просто ниже плинтуса. К слову, финальную серию "Летящих" посмотрели немного больше четырехсот тысяч человек.

Напомним, стриминговый сервис Netflix в этом году прощается с интересными проектами: два сериала, которые являются последними проектами по комиксам Marve "Каратель" и "Джессика Джонс". 

Также Netflix заявил о том, что закрывает сериал "Американский вандал" после второго сезона.

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сериал рейтинг сезон Летящие сквозь ночь
Источник: Сегодня
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