Канал "Украина" будет транслировать церемонию вручения "Оскар 2019"

Церемония вручения "Оскар" состоится 24 февраля

"Оскар 2019"

Телеканал "Украина" приобрел эксклюзивные права на прямую трансляцию 91-й церемонии вручения самой престижной кинопремии "Оскар". Уже шестой год подряд телеканал предоставляет зрителям уникальную возможность – увидеть, как проходит главное событие в киноиндустрии.

4 февраля состоится традиционный обед с участием всех номинантов, который всегда проводится накануне самой церемонии. Финальное голосование жюри состоится 19 февраля.

Церемония вручения "Оскар" состоится 24 февраля, по традиции событие пройдет в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе

Показ церемонии запланирован, как минимум, в 225 странах, включая Украину. Стать свидетелем важного эмоционального и красивого кинособытия смогут зрители канала "Украина".

Напомним, 22 января были объявлены все номинанты на престижную кинопремию "Оскар 2019". За статуэтку в номинации "Лучший фильм года" будут соревноваться восемь фильмов: "Рома", режиссера Альфонсо Куарона; "Рождение звезды", режиссера Брэдли Купера; "Зеленая книга", режиссера Питера Фаррелли; "Фаворитка", режиссера Йоргоса Лантимоса; "Черный клановец", режиссера Спайка Ли; "Власть", режиссера Адама Маккея; "Черная пантера", режиссера Райана Куглера; "Богемная рапсодия", режиссера Брайана Сингера.