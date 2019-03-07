Канал "Украина" покажет большой концерт "Весенняя музыкальная платформа"

Смотрите большой концерт в пятницу, 8 марта

Большой концерт к 8 марта на канале "Украина" Фото: пресс-служба канала "Украина"

В пятницу, 8 марта, в 23:00 телеканал "Украина" покажет большой праздничный концерт "Весенняя музыкальная платформа", в котором примут участие самые известные украинские исполнители.

Весенним настроением со сцены "Музыкальной платформы" с телезрителями канала "Украина" поделятся: Олег Винник, Оля Полякова, MONATIK, Макс Барских, Сергей Бабкин, ALEKSEEV, DZIDZIO, группа "Неангелы", Ирина Билык, Michele Andrade, Alyosha, Полиграф ШарикOFF, Александр Пономарев, Арсен Мирзоян и многие другие артисты.

Большой концерт к 8 марта на канале "Украина" Фото: пресс-служба канала "Украина"

Ведущие концерта – Александр Скичко ("Дивовижні люди"), Светлана Катренко ("Ранок з Україною"), Геннадий Витер и Мария Орлова.

"Весна и музыка – как две половинки одного целого. И так должно быть, потому что ничто не создает настроение так, как любимые хиты. Этой весной мы собрали все самые новые и самые любимые песни на "Весенней музыкальной платформе", – говорит Светлана Катренко.

Смотрите большой концерт "Музыкальная платформа" в пятницу, 8 марта, в 23:00 на телеканале "Украина".

Напомним, ранее эфир канала "Украина" пострадал от внешнего вмешательства. Несколько дней подряд неизвестные мешают трансляции самых рейтинговых программ.

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