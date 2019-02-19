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Канал "Украина": Права на исторический экшн "Захар Беркут" проданы в Испанию

Генеральным медиа-партнером исторического экшена "Захар Беркут" выступил канал "Украина"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:16
"Захар Беркут"
"Захар Беркут"
Фото: facebook.com/ZakharBerkutFilm/photos/

На международном кинорынке European Film Market, который проходит с 7 по 15 февраля в рамках 69-го Берлинского международного кинофестиваля, компания FILM.UA Group заключила договор о предпродаже прав на территории Испании с компанией Flins & Piniculas на показ исторического экшена "Захар Беркут". Генеральным медиа-партнером исторического экшена "Захар Беркут" выступил канал "Украина".

Как сообщалось ранее, исторический экшен "Захар Беркут", производства Kinorob и Cinema Day при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино в широкий украинский прокат "Захар Беркут" выйдет 10 октября 2019.

Главные роли в фильме, снятом по мотивам повести Ивана Франко, исполнили: Алекс МакНиколл (Максим Беркут), Роберт Патрик (Захар Беркут), Томми Флэнаган (Тугар Вовк), Поппи Дрейтон (Мирослава), Цэгмид Цэрэнболд (Бурунда), Андрей Исаенко (Петр), Олега Волощенко (Гард), Ержан Нурымбет (Мерке), Алина Коваленко (Росана), Роки Майерс (Иван Беркут), Виктор Жданов (Хорун), Оливер Тревену (Богун), Марина Кошкина (Устя), Аян Отепберген (Нергуй), Элисон Дуди (Рада Беркут) , Дуалет Абдигапаров (Кунг), Станислав Лозовский (Сокол), Олег Стефан (Левко) и другие.

По сюжету, 1241 год. Монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, уничтожая все на своем пути. Дойдя до высоких Карпатских гор, войско останавливается у подножия. Однако ночью несколько местных охотников – братья Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных. Вне себя от ярости хан решает идти напрямик, чтобы отомстить и уничтожить карпатские поселения. Для этого он находит предателя среди местных, который открывает ему тайный проход в горах. Однако у небольшой общины горных охотников под предводительством Захара Беркута есть свой план, как навсегда остановить многочисленного врага.

Режиссером выступил Ахтем Сеитаблаев. Сорежиссером – Джон Винн. Оператор: Юрий Король, продюсеры: Егор Олесов, Юрий Карновский, Джефф Райс, Раджа Коллинз. Авторы сценария: Ярослав Войцешек, Ричард Ронат по мотивам повести Ивана Франко "Захар Беркут".

Художник-постановщик: Влад Одуденко, художник по костюмам: Антонина Белинская, художник по гриму: Алла Леонова, кастинг-директор с украинской стороны: Ольга Клименко. постановка трюков: STUNTALOT

Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев рассказал Сегодня.Lifestyle о съемках "Захара Беркута", работе с другим режиссером и масштабе фильма.

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Берлинале съемки фильм Ахтем Сеитаблаев захар беркут Джон Винн
Источник: Сегодня
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