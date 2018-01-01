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Каннский кинофестиваль-2018: украинский фильм удостоен награды

Фильм "Женщина на войне" стал одним из победителей конкурсной программы Неделя критики

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:09
Кадр из фильма
Кадр из фильма

Одним из победителей конкурсной программы "Неделя критики" на Каннском кинофестивале стал фильм "Женщина на войне", созданный в копродукции Исландии, Франции и Украины. Об этом сообщается на сайте программы.

В режиссерском кресле – исландец Бенедикт Эрлингссон, сценарий написал он же совместно с Олавюром Эгиллем Эгильссоном. Драма получила приз SACD от Сообщества авторов за лучший сценарий.

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Среди членов украинской команды, работавшей над созданием картины – исполнительный продюсер Марианна Новикова, второй режиссер Василий Белоусов, видеоинженер Игорь Косенко, художник по костюмам Мария Керо и декоратор Люся Малышко. Лента была частично профинансирована Украиной: Госкино выделило на съемки 10 млн грн (общий бюджет фильма составил 76 млн).

Главная героиня – дирижер хора и экоактивистка. Помимо борьбы против бизнеса, загрязняющего окружающую среду, женщина ждет результатов от агентства по усыновлению, и ей сообщают, что ее ждет четырехлетняя украинская девочка из Дружковки. Съемки картины проводились в Исландии и Украине.

Напомним, перед показом фильма прошла акция поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

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Источник: "Сегодня"
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