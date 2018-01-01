Каннский кинофестиваль-2018: украинский фильм удостоен награды

Фильм "Женщина на войне" стал одним из победителей конкурсной программы Неделя критики

Кадр из фильма

Одним из победителей конкурсной программы "Неделя критики" на Каннском кинофестивале стал фильм "Женщина на войне", созданный в копродукции Исландии, Франции и Украины. Об этом сообщается на сайте программы.

В режиссерском кресле – исландец Бенедикт Эрлингссон, сценарий написал он же совместно с Олавюром Эгиллем Эгильссоном. Драма получила приз SACD от Сообщества авторов за лучший сценарий.

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Среди членов украинской команды, работавшей над созданием картины – исполнительный продюсер Марианна Новикова, второй режиссер Василий Белоусов, видеоинженер Игорь Косенко, художник по костюмам Мария Керо и декоратор Люся Малышко. Лента была частично профинансирована Украиной: Госкино выделило на съемки 10 млн грн (общий бюджет фильма составил 76 млн).

Главная героиня – дирижер хора и экоактивистка. Помимо борьбы против бизнеса, загрязняющего окружающую среду, женщина ждет результатов от агентства по усыновлению, и ей сообщают, что ее ждет четырехлетняя украинская девочка из Дружковки. Съемки картины проводились в Исландии и Украине.

Напомним, перед показом фильма прошла акция поддержки незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.