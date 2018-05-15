Каннский кинофестиваль-2018: женщины выступили против неравенства

Участниками акции стали Кейт Бланшет, Кристен Стюарт, Сальма Хайек и многие другие, а всего собралось 82 актрисы,режиссера и продюсера

Каннский кинофестиваль, акция протеста. Фото: Getty Каннский кинофестиваль, акция протеста. Фото: Getty Каннский кинофестиваль, акция протеста. Фото: Getty Каннский кинофестиваль, акция протеста. Фото: Getty Каннский кинофестиваль, акция протеста. Фото: Getty Каннский кинофестиваль, акция протеста. Фото: Getty Каннский кинофестиваль, акция протеста. Фото: Getty 1/7

Голливудские звезды на красной дорожке Каннского кинофестиваля, на котором фильмам от Netflix запретили участвовать в конкурсной программе, устроили акцию протеста на тему равенства между мужчинами и женщинами. Участниками акции стали Кейт Бланшет, Кристен Стюарт, Сальма Хайек и многие другие. Всего на ковровой дорожке собралось 82 актрисы, режиссера и продюсера.

Число протестующих выбрали не случайно. Каждая участница представляла по одной из 82 кинокартин режиссеров-женщин. Именно столько картин производства режиссеров-женщин соревновалось за главный приз Каннского кинофестиваля "Золотую пальмовую ветвь" с 1946 года. Для сравнения: за этот же период (1946−2018) было представлено почти 1700 фильмов режиссеров-мужчин.

"Мы требуем, чтобы наши рабочие места были разнообразными и справедливыми, чтобы они наилучшим образом отражали мир, в котором мы живем", — прочитала Кейт Бланшетт заявление легендарного 89-летнего французского режиссера Аньес Варды.

Актриса также сказала, что им нужен "мир, который позволяет всем нам впереди и позади камеры стоять плечом к плечу с нашими коллегами-мужчинами".

Звезды поднимались по лестнице во Дворец фестивалей, но остановились на полпути, чтобы отметить препятствия, с которыми они сталкиваются, пытаясь достичь вершины.

"Лестница нашей промышленности должна быть доступна для всех. Давайте взбираться". Кейт Бланшетт

Акция состоялась накануне премьеры "Девушки Солнца" Евы Хассон, одной из трех режиссеров-женщин, которые соревнуются в 2018 году за "Золотую пальмовую ветвь" (всего принимает участие 21 режиссер).

Сюжет фильма "Девушки солнца" разворачивается в Курдистане, где переплетаются судьбы двух совершенно разных женщин. Главная героиня Бахар — руководитель курдского женского батальона "Девушки солнца", а французский журналист Матильда занимается освещением текущих событий.

Напомним, в конкурсную программу "Неделя критики" (Semaine de la Critique) 71-го Каннского международного кинофестиваля отобран фильм "Женщина на войне" режиссера Бенедикта Эрлингсона, созданный в копродукции Франции, Исландии и Украины при поддержке Госкино.