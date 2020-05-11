Официально: Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится

Ранее организаторы рассматривали вариант провести мероприятие онлайн

В марте этого года стало известно, что 73-й Каннский фестиваль переносят из-за COVID-19. Ожидалось, что мероприятие в 2020 году пройдет в онлайн-формате. Теперь же выяснилось, что фестиваль окончательно отменили.

Сайт Сегодня.Lifestyle рассказывал, какие мероприятия в 2020 году отменили и перенесли из-за коронавируса.

Смотрите, как прошел Каннский кинофестиваль-2019:

Режим ЧС из-за пандемии коронавируса во Франции продлили как минимум до 10 июля. Это делает невозможным провести Каннский кинофестиваль-2020 даже осенью. Потому оргкомитет принял решение отменить ивент, пишет в понедельник, 11 мая, Variety.

Вместе с тем, отобранные на конкурс фильмы покажут на других фестивалях в Торонто, Венеции, Довиле, Ангулеме, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Пусане и Лионе. На показах будет уточнение, что это картины Каннского фестиваля. Список кинолент огласят в начале июня.

Напомним, что фестиваль в Каннах был запланирован на 12-23 мая. В апреле директор Каннского фестиваля Тьерри Фремо заявил, что, по его мнению, мероприятие должно обязательно проходить в традиционном формате.

Ранее стало известно, что фестиваль Comic-Con 2020 в Сан-Диего отменили из-за COVID-19.

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