Канны 2019: Триумф Тарантино и премьера украинского фильма "Домой"

До закрытия кинофестиваля осталось несколько дней

Премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" в Каннах Фото: AFP

Во вторник, 21 мая, в Каннах с огромным размахом и шиком прошла премьера девятой картины режиссера Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Зрители очень тепло приняли новое творение Тарантино, а после премьеры овации не смолкали около 6 минут, пишет Variety.

Откровенные наряды на Каннском кинофестивале 2019:

Сам же Квентин Тарантино был доволен, говорил "я тебя люблю" своей супруге Даниэлле Пик, а также шептал что-то на ухо Марго Робби. Накануне премьеры фильма режиссер обратился к зрителям с просьбой не спойлерить после просмотра фильма на Каннском фестивале.

Премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" в Каннах Фото: AFP

Картина посвящена истории жизни бывшего актера Рика Далтона (Леонардо Ди Каприо) и его дублера (Брэд Питт) в Голливуде. Далтон при этом жил по соседству с Шерон Тейт (Марго Робби), актрисой и женой режиссера Романа Полански, погибшей в собственном доме от рук серийного убийцы Чарльза Менсона. Действие фильма происходит в 1969 году.

Главные роли в фильме сыграли Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фаннинг. Также в ленте снялись Аль Пачино, Тим Рот, Берт Рейнолдс, Майкл Мэдсен, Майя Турман Хоук, Лина Данэм и Дэмиэн Льюис.

Украинский фильм "Домой" на Каннском кинофестивале

Фильм "Домой" Фото: YouTube

Кроме триумфа Квентина Тарантино, сегодня, 22 мая в Каннах состоится премьера украинского фильма "Домой" режиссера Наримана Алиева, который поборется за награду конкурсной программы "Особый Взгляд".

Фильм рассказывает историю о крымском татарине Мустафе, который вместе с младшим сыном Алимом, везет тело старшего сына из Киева в Крым, чтобы похоронить на родной земле. Главные роли в фильме исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

Отметим, что до закрытия кинофестиваля в Каннах осталось несколько дней. 23 мая состоится вечеринка Amfar и пройдет она в Основном зале Hotel du Cap Eden Rock. А вот 25 состоится церемония закрытия Каннского кинофестиваля во Дворце фестивалей и конгрессов.

Напомним, в сети опубликован второй трейлер девятой по счету картины Квентита Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once Upon a Time in Hollywood).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram