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"Капитан Марвел" бьет рекорды проката

Это второй показатель для супергеройского фильма, после "Мстителей: Война Бесконечности"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:26
"Капитан Марвел"
"Капитан Марвел"
Фото: YouTube

Супергеройский блокбастер "Капитан Марвел", который вышел в прокат, в первые выходные после выхода на широкие экраны собрал 450 миллионов долларов. Об этом сообщает в Twitter Marvel Universe со ссылкой на данные Box Office.

Показатель фильма "Капитан Марвел" стал шестым лучшим стартом за все время. Также это второй показатель для супергеройского фильма, после "Мстителей: Война Бесконечности".

Отмечается, что только в Северной Америке лента собрала 153 миллиона долларов за первые выходные и еще 303 миллиона в мире. В домашнем прокате картина обошла "Чудо-женщину" с 103 миллионами долларов, а для фильмов киновселенной это седьмой по успешности дебют после трех "Мстителей", "Черной Пантеры", "Первого мстителя: Противостояния" и "Железного человека 3". 

Десятка самых успешных фильмов до рекорда "Капитана Марвел" выглядела вот так:

  1. "Мстители: Война Бесконечности" – 640,521,291 долларов
  2. "Форсаж 8" – 541,937,239 долларов
  3. "Звездные войны: Пробуждение Силы" – 528,966,675 долларов
  4. "Мир Юрского периода" – 524,909,010 долларов
  5. "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2" – 483,189,427 долларов
  6. "Звездные войны: Последние джедаи" – 450,821,889 (Теперь "Капитан Марвел" займет это место) долларов
  7. "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" – 422,507,347 долларов
  8. "Форсаж 7" – 397,627,459 долларов
  9. "Гарри Поттер и Принц-полукровка" – 394,022,354 долларов
  10. "Мстители" – 392,538,708 долларов.

Напомним, супергеройский боевик "Черная пантера" после четырех недель проката собрал один миллиард долларов. 

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Источник: Сегодня
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