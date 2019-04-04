"Капитан Марвел" стал фильмом-миллиардником

Картина попала в список фильмов, которые заработали более миллиона долларов в прокате

"Капитан Марвел" заработал миллиард долларов в прокате Фото: YouTube

Супергеройский блокбастер от Marvel "Капитан Марвел" стал первым миллиардером 2019 года. Об этом сообщает сайт Box Office Mojo в четверг, 4 апреля.

В прокате Северной Америки фильм заработал 358 миллионов долларов, а в мировом – 644 миллиона долларов. Теперь это первая экранизация комиксов, посвященная женщине, собравшая более миллиарда.

Отметим, что в активе студии Marvel насчитывается семь фильмов-миллиардеров: "Капитан Марвел", "Мстители 3: Война бесконечности", "Мстители 2: Эра Альтрона", "Мстители", "Железный человек 3", "Черная пантера" и "Первый мститель: Другая война".

Всего за историю мирового кинематографа кассовые сборы от миллиарда долларов и выше в активе у 38 фильмов.

Напомним, трейлеры к супергеройскому блокбастеру "Мстители: Финал", о героях которого мы сделали забавное фотосравнение, набрали рекордное количество просмотров, таким образом став самыми популярными в истории кино.

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