Karena Prius: дуэт TamerlanAlena написал ироничный трек о кризисе

Трек был создан в коллаборации с известным израильским диджеем

Украинский дуэт TamerlanAlena, недавно выпустившие композицию "Такси", представил новый хит, записанный в условиях карантина. Ироничный трек Karena Prius, созданный в коллаборации с известным израильским диджеем Zvika Brand, уже можно послушать онлайн.

В песне Karena Prius Тамерлан и Алена поют о парне с Бессарабки, бизнес которого в период карантинного кризиса сильно пострадал, а ему самому пришлось с привычного авто люкс-класса пересесть на "Приус".

TamerlanAlena Фото: пресс-служба

По словам самих артистов, идея трека пришла к ним спонтанно, когда они всей семьей за ужином играли в слова и много шутили. В ходе игры и родился выдуманный персонаж Карен – "фруктовый магнат", которому во время кризиса довелось пересесть на "Приус", что изменило его образ жизни. Но главные качества Карена – "понты" и любовь к роскоши – остались неизменны. История парня развернулась в целый музыкальный спич.

Тамерлан рассказал, что в условиях карантина написание трека происходило стихийно: "За вечер я написал текст песни и предложил коллаборацию Zvika Brand, с которыми ранее у нас уже был фит – "Выходной". В свою очередь ребята быстро среагировали, предложив музыку, которая идеально подходила под этот трек. Записали песню на нашей домашней студии. Весь процесс занял считаные дни".

А вот съемки видео дались сложнее. Об этом сайту Сегодня.Lifestyle в эксклюзивном комментарии рассказали исполнители.

"Исходя из тех условий, в которых мы сейчас находимся, это было очень сложно! Основную историю клипа ребята снимали в Тель-Авиве. Так как сейчас действует карантин, в Израиле можно выходить только на 50 метров от своего дома! Приходилось снимать на территории своего двора и квартиры. Мы с Аленой тоже придерживаемся правил карантина, поэтому съемка проходила во дворе дома и на нашей домашней звукозаписывающей студии", – поделился Тамерлан.

Смотрите клип TamerlanAlena ft. Zvika Brand – Karena Prius онлайн:

Ранее мы рассказывали, что TamerlanAlena поделились историей своих отношений в новой песне "Не уходи домой".

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