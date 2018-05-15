Катание с трупом и нож в горле: вышел жестокий трейлер нового фильма Ларса фон Триера

Это история о маньяке Джеке, который каждое новое убийство продумывал с особой изощренностью

Кадр из фильма "Дом, который построил Джек"

В сети появился трейлер нового фильма Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек". Это первая картина режиссера с 2011 года, которую показали в Каннах, ведь тогда он был объявлен персоной нон-грата из-за резких высказываний.

Что можно сказать о фильме? Триер и раньше показывал то, что у него отменное черное чувство юмора. Но в этом фильме он превзошел сам себя. Нож в горле, подвешенная нога, окровавленная Ума Турман в машине, снайперские игры с пулями, катания с трупом в мешке – слабонервным не нужно смотреть.

Триер, как и в других работах, чередует кадры с ироничным использованием приемов нуарного кинематографа 40-50-х годов, включая нарочито нелепо запущенный дождь и ретроградную мелодию.

Также есть небольшие отсылки, судя по всему, к детству убийцы. Сюжет, который развернется в 70-80-х годах XX века, расскажет про маньяка по имени Джек. Он успешно ускользает от полиции на протяжении долгого времени. Каждое новое убийство мыслящий себя художником психопат обставляет все более изощренно.

Разделена история будет на пять частей со связующими переходами, как в "Нимфоманке". В главных ролях: Мэтт Диллон (маньяк), Ума Турман, Софи Гробель, Райли Кио, Бруно Ганц, Марьяна Янкович.

Картину покажут на 71-ом Каннском кинофестивале, который пройдет до 19 мая.

Напомним, Ларс фон Триер и исполнитель одной из главных ролей его нового фильма "Нимфоманка" Шайя Лабеф шокировали публику на Берлинском кинофестивале в 2014 году.