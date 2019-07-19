Катрин Денев: "Мужчины – это необходимость"
Французская актриса прилетела на ОМКФ 2019 и пообщалась с журналистами
Французская актриса Катрин Денев прилетела в Одессу на 10-й Одесский международный кинофестиваль, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", и лично представит мини-ретроспективу своей фильмографии.
Актриса на встрече с журналистами ответила на вопросы о фильмах, предпочтениях и планах на будущее. Также Катрин Денев ответила на блиц-вопросы корреспондента "Сегодня":
Если духи, то…запах гардении
Любимая еда – то это должно быть что-то изысканное, какая-то итальянское блюдо
Если алкоголь, то..водка-тоник
Мужчины – к сожалению, это необходимость
Украина – это…радость!
Напомним, ранее сто знаменитых француженок во главе с актрисой Катрин Денев написали открытое письмо, в котором заявили, что "мужчина имеет право ухаживать за женщиной".
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram