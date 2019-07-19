Катрин Денев: "Мужчины – это необходимость"

Французская актриса прилетела на ОМКФ 2019 и пообщалась с журналистами

Катрин Денев в Одессе на кинофестивале Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Французская актриса Катрин Денев прилетела в Одессу на 10-й Одесский международный кинофестиваль, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", и лично представит мини-ретроспективу своей фильмографии.

Актриса на встрече с журналистами ответила на вопросы о фильмах, предпочтениях и планах на будущее. Также Катрин Денев ответила на блиц-вопросы корреспондента "Сегодня":

Если духи, то…запах гардении

Любимая еда – то это должно быть что-то изысканное, какая-то итальянское блюдо

Если алкоголь, то..водка-тоник

Мужчины – к сожалению, это необходимость

Украина – это…радость!

Напомним, ранее сто знаменитых француженок во главе с актрисой Катрин Денев написали открытое письмо, в котором заявили, что "мужчина имеет право ухаживать за женщиной".

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