Катрин Денев представит мини-ретроспективу своей фильмографии на ОМКФ 2019

Актриса мини-ретроспективу фильмов, самых знаковых для своей актерской карьеры

Катрин Денев представит мини-ретроспективу своей фильмографии Фото: oiff.com.ua

На 10-м юбилейном Одесском международном кинофестивале 2019, стратегическим парнером которого является телеканал "Украина", легендарная французская актриса Катрин Денев лично будет представлять мини-ретроспективу своей фильмографии. На ОМКФ актриса получит почетную награду "Золотой Дюк" за вклад в киноискусство.

Смотрите видео о том, как Катрин Денев отпраздновала свое 70-летие:

Катрин Денев представит зрителям ОМКФ мини-ретроспективу фильмов, самых знаковых для своей актерской карьеры. Икона французского кино сыграла в более ста фильмов, причем большинство ее ролей были довольно необычными и сложными. Актриса была дважды удостоена престижной премии "Сезар" за лучшую женскую роль. В 1981 году она получила эту награду за работу в фильме Франсуа Трюффо "Последнее метро", а в 1993 – за фильм Режиса Варнье "Индокитай".

В ретроспективу Катрин Денев войдут три фильма, которые представит актриса. В их числе – психологический триллер "Создания", который в 1966 году сняла режиссер Аньес Варда – по праву культовая фигура французского кинематографа, легенда "новой волны". Фильм о писателе, пытающемся управлять созданными им художественными образами, которые выходят из-под контроля, был показан в основном конкурсе 7-го Венецианского кинофестиваля. Эта очень редкая картина приобрела статус культовой. К тому же, это второй фильм Аньес Варда, показываемый на ОМКФ в память о режиссере, которой не стало в марте 2019 года. Зрители кинофестиваля также смогут увидеть ее последнюю работу "Варда за Аньес" – документальную автобиографию автора про ее отношения с профессией.

Катрин Денев представит мини-ретроспективу своей фильмографии Фото: oiff.com.ua

Еще один фильм в мини-ретроспективе Катрин Денев – "Ослиная шкура" представителя "Французской новой волны" и лауреата "Золотой пальмовой ветви" Канн Жака Деми. Это экранизация сказки Шарля Перро о короле, который после смерти жены получил право вступить в брак еще раз, но исключительно с девушкой, которая будет еще красивее. Поэтому король решает взять в жены дочь. Не последнее место в этой истории отведено волшебному ослу, который "выдает" золотые монеты довольно нестандартным путем. "Ослиная шкура" – это легендарный музыкальный фильм, над которым работал выдающийся композитор Мишель Легран. К сожалению, автор музыки умер в январе этого года.

Катрин Денев в фильме "Ослиная шкура" Фото: YouTube

"Прощание с ночью" – самая новая работа Катрин Денев. Картина, которую снял французский режиссер Андре Тешине, была показана на 69-му Берлинале. В центре сюжета фильма – Мюрьель, которая вне себя от радости, потому что ее внук Алекс останется у нее на несколько дней перед отъездом в Канаду. Но вскоре она узнает, что Алекс ей врал – на самом деле он готовится к другой жизни.

Катрин Денев в фильме "Прощание с ночью" Фото: YouTube

Напомним, 10-й Одесский международный кинофестиваль объявил состав жюри.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram