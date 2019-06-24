Казанова, сладкая парочка и кукла-убийца: что посмотреть в кино на этой неделе 24-30 июня

На экраны выходит комедия с Шарлиз Терон в главной роли

"Та еще парочка" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 27 июня можно посмотреть шесть новых премьер. На этой неделе 24-30 июня в кино можно увидеть британскую комедию, французскую мелодраму, фильм ужасов, комедию с Шарлиз Терон в главной роли, исторический триллер, а также боевик с Гэри Олдменом и Джессикой Альбой в главных ролях. Мы предлагаем список фильмов – что посмотреть в кино на этой неделе 24-30 июня 2019 года.

В английской глуши живет Джек Малик, который зарабатывает на жизнь выступая в дешевых барах. Его поддерживает девушка – Элли, которая уверена, что однажды слава придет к Джеку. Все меняется, когда парня сбивает автобус и он просыпается с осознанием того, что весь мир не знает о существовании The Beatles. Только он помнит тексты всех песен. Джек выдает легендарные песни за свои и становится звездой мирового масштаба. Но теперь он оказывает перед риском потерять Элли.

"Последняя любовь Казановы"

После очередного любовного скандала Казанова вынужден бежать из Парижа в Лондон. В этом порочном городе он знакомится с куртизанкой Марианной де Шарпийон. Женщина настолько запала ему в душу, что для того, чтобы завоевать ее, Казанова готов сломать любые стены. Но своевольная красавица снова ускользает от него. Герой-любовник практически обезумел, но девушка ставит ему условие: она будет его только тогда, когда он ее больше не захочет.

"Проклятие Аннабель 3"

Эд и Лорейн Уоррены прячут зловещую куклу Аннабель под освященное стекло в закрытой комнате артефактов в своем доме. Но кукле, одержимой демонами, удается разбудить злых духов комнаты. Теперь мишенью потусторонних существ становится десятилетняя дочь Уорренов – Джуди и ее друзья.

"Та еще парочка/Авантюра"

Шарлотта Филд – самая влиятельная бизнесвумен мира и журналист-неудачник Фред Фларски – что может быть общего между ними? Она – просто красавица, умная и удачливая женщина, недосягаемая звезда, а он писака, который склонный к саморазрушению. Но Фред помнит, что эта милая женщина когда-то была его няней, и он любит ее с самого детства. Неожиданная встреча...и Фред уже работает у Шарлотты спичрайтером. Женщина решает заниматься политикой...и ввязывается в опасную ситуацию.

Фильм снят на основе реальных событий, которые произошли в 2008 году в Индии, когда было совершено ряд кровавых терактов. Сюжет связывает между собой абсолютно разных, незнакомых между собой людей. Но теперь они ближе друг к другу, чем кровные родственники – они оказались в самом эпицентре событий в самый неподходящий для этого момент.

"Клуб анонимных киллеров"

Психологическая поддержка нужна всем, даже...киллерам. У убийц есть свой закрытый клуб в секретном месте, где они делятся своими переживаниями. Киллеров учат, как не взрастить в себе жестокость. Здесь присутствуют совершенно разные люди: священник, девочка-подросток, врач и другие. Но доверять свои тайны опасно, тем более такому контингенту. Недавно, кто-то из них убил сенатора США и члены клуба подозревают друг друга. Киллеры даже представить себе не могут, что давно связаны работой на одну организацию. Теперь у каждого из них есть выбор: убивать на заказ или быть убитым самому.

Напомним, в украинских кинотеатрах с 20 июня уже можно посмотреть сразу семь новых кинопремьер: триллеры, мультфильм, комедии, фильмы ужасов.

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