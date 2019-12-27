KAZKA представила композицию "Випадок?" из нового альбома

27 декабря музыканты представят свой новый альбом

Группу KAZKA Фото: instagram.com/kazka.band

27 декабря, украинская группа KAZKA, которая недавно выпустила клип, снятый Алном Бадоевым, презентует свой второй студийный альбом NIRVANA. Музыканты представили новый хит с альбома – песню под названием "Випадок?".

У солистки группы "Kazka" роман с иностранцем, смотрите подробности:

Видео с песней "Випадок?" начинается с нарезки архивных кадров, на которых изображена солистка KAZKA Александра Зарецкая. В подписи представители группы вспомнили, как изначально обещали рассказывать в песнях искренние истории, быть настоящими, не прятать чувства.

"Ох и влетело нам за это обещание! Но, оглядываясь назад, мы понимаем: история группы KAZKA – не случай, не воля капризных звезд. Мы нашли свой голос, нашли своих людей, и о том, что волнует нас, будем петь, пока звучит музыка. А каждого из вас просим верить в свою историю! Все мы талантливые, яркие, разные. Все стоят быть услышанными. И будем, обязательно!" – говорится в видео.

Ранее группа уже представила свои новые хиты с альбома NIRVANA: "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові", "Колишні" и "Грай".

Напомним, ранее группа KAZKA оказалась в центре скандала. Дело в том, что новый сингл творческого коллектива под названием "Пісня Сміливих Дівчат" вызвал бурю споров среди фанатов.

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