Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

KAZKA представила композицию "Випадок?" из нового альбома

27 декабря музыканты представят свой новый альбом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
Группу KAZKA
Группу KAZKA
Фото: instagram.com/kazka.band

27 декабря, украинская группа KAZKA, которая недавно выпустила клип, снятый Алном Бадоевым, презентует свой второй студийный альбом NIRVANA. Музыканты представили новый хит с альбома – песню под названием "Випадок?".

У солистки группы "Kazka" роман с иностранцем, смотрите подробности:

Видео с песней "Випадок?" начинается с нарезки архивных кадров, на которых изображена солистка KAZKA Александра Зарецкая. В подписи представители группы вспомнили, как изначально обещали рассказывать в песнях искренние истории, быть настоящими, не прятать чувства.

Читайте также:
"Палала": группа KAZKA представила новый хит

"Ох и влетело нам за это обещание! Но, оглядываясь назад, мы понимаем: история группы KAZKA – не случай, не воля капризных звезд. Мы нашли свой голос, нашли своих людей, и о том, что волнует нас, будем петь, пока звучит музыка. А каждого из вас просим верить в свою историю! Все мы талантливые, яркие, разные. Все стоят быть услышанными. И будем, обязательно!" – говорится в видео.

Ранее группа уже представила свои новые хиты с альбома NIRVANA: "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові", "Колишні" и "Грай".

Напомним, ранее группа KAZKA оказалась в центре скандала. Дело в том, что новый сингл творческого коллектива под названием "Пісня Сміливих Дівчат" вызвал бурю споров среди фанатов.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Звезды вспомнили, кем были на новогодних праздниках: архивные фото "Палала": группа KAZKA представила новый хит Солистка группы KAZKA завела роман с иностранцем
клип альбом хит Nirvana KAZKA
Реклама

Новости партнеров

Торт
Торт "Минутка" на сковороде без выпечки
Апина откровенно высказалась о Моисееве
Апина откровенно высказалась о Моисееве
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:57Fun

Муж ради мести жене "набил" на бедре ее крайне неудачный портрет: фото

Вчера, 19:22Афиша

Умерла звезда советского кино Галина Волчек – СМИ

Вчера, 10:42Fun

Девочка нашла на елке не запланированный родителями сюрприз: фото

Вчера, 09:18Афиша

Критики назвали "1917" одним из лучших военных фильмов всех времен

Вчера, 09:05Техно

Xiaomi анонсировал Android 10 для старых смартфонов

Вчера, 08:06Fun

Новолуние 26 декабря: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:05Fun

"Мою раз в неделю": украинка рассказала, как отрастила два метра волос

25 декабряFun

Рождество Христово 2019 у католиков: что ни в коем случае нельзя делать

25 декабряШоу-бизнес

Экс-невеста Виталия Козловского рассказала шокирующую правду об их отношениях

25 декабряFun

Поздравления с католическим Рождеством: картинки, открытки, стихи и смс

25 декабряFood

Что готовят на Рождество в Европе: три рецепта праздничной выпечки

25 декабряEvents

Католическое Рождество 2019: красивые картинки, открытки и поздравления

25 декабряFun

25 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

24 декабряТехно

Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных смартфонов 2019 года

24 декабряEvents

Гороскоп на 25 декабря для всех знаков зодиака: кому повезет в этот день

24 декабряШоу-бизнес

"Даже друзья не знали": вся правда о рождении детей Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Новости партнеров

Посолить селедку в домашних условиях
Посолить селедку в домашних условиях
Новогодний салат - закуска на 2020 год Крысы
Новогодний салат - закуска на 2020 год Крысы
Салат «Печень под шубой»
Салат «Печень под шубой»
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Оформление окна на кухне: интересные идеи (21 фото)
Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми: 5 советов
Как сохранить полотенца мягкими и пушистыми: 5 советов
Умерла легенда целого поколения, народная артистка СССР
Умерла легенда целого поколения, народная артистка СССР
Замоскворецкий суд удивился сокровищам Элины Быстрицкой
Замоскворецкий суд удивился сокровищам Элины Быстрицкой
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям