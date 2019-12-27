KAZKA представила композицию "Випадок?" из нового альбома
27 декабря музыканты представят свой новый альбом
27 декабря, украинская группа KAZKA, которая недавно выпустила клип, снятый Алном Бадоевым, презентует свой второй студийный альбом NIRVANA. Музыканты представили новый хит с альбома – песню под названием "Випадок?".
У солистки группы "Kazka" роман с иностранцем, смотрите подробности:
Видео с песней "Випадок?" начинается с нарезки архивных кадров, на которых изображена солистка KAZKA Александра Зарецкая. В подписи представители группы вспомнили, как изначально обещали рассказывать в песнях искренние истории, быть настоящими, не прятать чувства.
Читайте также:"Палала": группа KAZKA представила новый хит
"Ох и влетело нам за это обещание! Но, оглядываясь назад, мы понимаем: история группы KAZKA – не случай, не воля капризных звезд. Мы нашли свой голос, нашли своих людей, и о том, что волнует нас, будем петь, пока звучит музыка. А каждого из вас просим верить в свою историю! Все мы талантливые, яркие, разные. Все стоят быть услышанными. И будем, обязательно!" – говорится в видео.
Ранее группа уже представила свои новые хиты с альбома NIRVANA: "Пісня сміливих дівчат", "Палала", "Твоєї крові", "Колишні" и "Грай".
Напомним, ранее группа KAZKA оказалась в центре скандала. Дело в том, что новый сингл творческого коллектива под названием "Пісня Сміливих Дівчат" вызвал бурю споров среди фанатов.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.