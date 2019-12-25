KAZKA представили откровенный клип, снятый Аланом Бадоевым: видео

Александра Зарицкая поет: "Якщо не кохала, ти не жила"

KAZKA - Палала Фото: YouTube

Украинская группа KAZKA, которую заподозрили в плагиате, представила откровенный клип на песню "Палала", снятый известным клипмейкером Аланом Бадоевым. В ролике солистка Александра Зарицкая предстает в откровенном образе, а видео бурно обсуждают в сети.

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KAZKA порадовали фанатов первым видео на композицию из альбома NIRVANA. И это первое сотрудничество коллектива с Аланом Бадоевым. Клип "Палала" был опубликован на Youtube-канале KAZKA 24 декабря.

"Видео Палала – о страсти, которой невозможно сопротивляться, любви, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе!", – комментирует видеоработу Александра Зарицкая.

В клипе вокалистка KAZKA предстает в откровенном образе, а сам ролик затрагивает такие важные темы, как бодипозитив, расовое равенство, свобода выбора партнера.

"Любой человек когда-то впервые чувствует то самое первое чувство и не важно, как и к кому оно приходит. Уверен – это видео станет лакмусом нашего общества", – рассказывает о своей работе Алан Бадоев.

Смотрите клип KAZKA – Палала:

В сети бурно отреагировали на задумку клипа.

"Емоційно!!!! І дуже сміливо! Саша ламає всі стереотипи... напевно давно пора".

"Емоції зашкалюють, незвично, не очікувано, по іншому, крутезно".

"Визульный ряд божественен, умело подчеркивает песню, Бадоев умеет чувственно преподнести. И с ниткой прикольно получилась, а от музыки вообще в восторге, в общем, очень качественная работа", – пишут комментаторы.

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