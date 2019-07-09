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Зачем создатели "Короля Льва" отправились в Африку: эксклюзивные подробности поездки

Кинематографисты Disney отправились в Кению, чтобы понаблюдать за жизнью животных

"Король Лев" Фото: пресс-служба

Уже совсем скоро на большие экраны выйдет долгожданная картина "Король Лев" режиссера Джона Фавро. Премьера в Украине запланирована на 19 июля 2019 года. Оказывается, кинематографисты Disney специально поехали в африканскую саванну, на родину будущего царя зверей, чтобы понаблюдать за жизнью животных и максимально точно передать их поведение и среду обитания в фильме. Все подробности поездки создателей "Короля Льва" читайте в нашем эксклюзивном материале.

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Король Лев: как создавали фильм

Новый мультфильм студии Disney – это своеобразное сочетание высококлассной актерской игры, технологий виртуальной реальности и революционных фотореалистических визуальных эффектов. Однако еще до утверждения окончательного варианта сценария, подбора актеров и цифровых техник съемок, режиссеры взялись выполнять "домашнее задание", чтобы впоследствии обеспечить максимальную правдоподобность и подлинность животных и среды их обитания, которые будут использованы в фильме.

Кадр из фильма "Король Лев" Фото: пресс-служба

Исследование было весьма обширным. Режиссеры интенсивно просматривали фото и видеоматериалы, в том числе документальные фильмы, повествующие о миграции животных в Африку и прочих природных явлениях. Съемочную команду пригласили в заповедник "Царство животных Диснея", где они изучали "звезд" мультфильма – львов, гиен и бородавочников, в частности, их повадки. Двухнедельная поездка в Африку стала венцом усилий кинематографистов – ведь именно там, как утверждают создатели, они узнали много интересных деталей, которые помогли изобразить мир "Короля Льва" совершенно по-новому.

Царство животных Disney

Создатели фильма сотрудничали с отделом зоологии в "Царстве животных Диснея" (DAK) в Орландо, штат Флорида. А именно – установили камеры видеонаблюдения, материалы с которых составили 75% сцен с животными, что будут показаны в фильме. Более поздние изображения использовались как образец для аниматоров на MPC Film.

Также были сделаны аудиозаписи звуков, которые создают львы и другие животные, чтобы в последствии наполнить фильм аутентичными звуками. А для рева детеныша Симбы команда режиссеров отправилась в Германию, в зоопарк Магдебурга, где записывали звуки новорожденных львят.

Король Лев: путешествие в Африку

Чтобы полностью окунуться в мир "Короля Льва" и его диких обитателей, кинематографисты должны были отправиться на второй по величине континент в мире – Африку, чтобы посетить Кению и среду обитания животных-прототипов персонажей фильма. За полгода до консультации со специалистами студии Disney, Джон Фавро ездил в Африку на сафари. Именно в это время и пришло осознание того, как сюжет "Короля Льва" и его персонажи повлияли на мировую аудиторию. Чтобы почтить историю и место, где разворачивались события, Фавро хотел придумать, как перенести зрителя в саванну. Для этого сначала понадобилось физически переместить туда съемочную команду.

Кадр из фильма "Король Лев" Фото: пресс-служба

"Джон Фавро отправил нас с этой миссией в Африку. И велел всерьез отнестись к этому, т.к. в фильме все должно быть по-настоящему, в реальности. Дескать, если пытаться искусственно улучшать экранные технологии, фильм получится сухим и неживым. Поэтому миссия команды заключалась в передаче картинки в как можно более естественной форме – пейзажи, цвет и форма камней, восход и закат солнца, ночное небо и местную растительность", – рассказал продюсер Джеффри Сильвер.

В начале 2017 года 13 основных членов команды Фавро отправились в двухнедельное сафари, чтобы исследовать Кению и воочию увидеть естественную среду обитания львов и их прайды. В течение всей поездки кинематографисты наблюдали за всеми видами животных, объехали весь регион с севера на юг, останавливались в пяти локациях, летали на трех вертолетах и ездили на шести сафари крейсерах. В общей сложности было сделано огромное количество фотографий объемом 12,3 терабайт, для чего потребовалась почти тонна операторского оборудования.

Вся съемочная группа, которая отправилась в Африку, привезла ценные данные, опыт и вдохновение. В ее составе были продюсер Джеймс Чинлунд, главный оператор Калеб Дешанель, специалист по спецэффектам Роб Легато, специалист по спецэффектам студии MPC Film Адам Валдез и ответственный за анимацию Энди Джонс. К слову, Энди довольно много наблюдал именно за львами, даже снял на видео детеныша. Потом вся группа детально изучила повадки львенка – как он ходит, какой у него животик, лапки и даже количество мух на шерсти.

Кадр из фильма "Король Лев" Фото: пресс-служба

По словам Джонса, перед поездкой команда просмотрела множество документальных фильмов. Однако присутствие на месте открыло глаза на новые детали – национальные парки "Масаи-Мара", "Амбосели" и заповедник "Самбуру". Кинематографисты отметили, что были крайне удивлены тем, как животные выживают и приспосабливаются к таким экстремальным условиям в сухом климате при сильной жаре.

Как рассказал продюсер Джеффри Сильвер, Энди Джонс стал для команды Доктором Дулиттлом. С рассветом он отправлялся на поиски животных и возвращался после заката, снимал на видео и записывал звуки носорогов, львов и зебр, изучал походку животных, их передвижения по пастбищам. Впоследствии опыт Энди отразился в его анимационных работах.

Кадр из фильма "Король Лев" Фото: пресс-служба

Съемочная группа пыталась запечатлеть детали, которые помогли бы им создать не идеальный, а правдоподобный, подлинный мир. По словам продюсера, целью команды было рассмотреть мир Африки под лупой, а потом, по возвращении в Лос-Анджелес, перенести увиденное на большой экран. Идеальный цифровой фильм, как утверждают киношники, лишен жизни. Поэтому все, что было отснято в Африке – пыль в воздухе, солнечные вспышки и прочее визуальное несовершенство – перевели в цифровой формат в подлинном виде.

По словам главного оператора Калеба Дешанеля, самое удивительное в Кении – это богатство ландшафтов (от песчаных дюн пустыни до гор, озер и рек) и потрясающей красоты пышная растительность. Палитра животного мира также весьма разнообразна. Продюсер Джеймс Чинлунд отправился в Африку определять, как отобразить эту часть света в их истории, ведь режиссер Джон Фавро поставил следующую задачу: рассказать об Африке только правду. А Джеффри Сильвер добавил: собирали пазл из изображений львиных прайдов, кладбища слонов, пустыни и прочих элементов сафари.

А вот специалиста по спецэффектам студии MPC Film Адама Валдеза больше всего впечатлили животные. Он отметил, что на севере съемочной группе повезло наблюдать с вертолета за верблюдами в пустыне (на сухой потрескавшейся земле), а на юге – за зелеными равнинами парка "Масаи-Мара". Везде были животные – иногда существующие и живущие рядом с человеком, а порой – в дикой природе. Чтобы изобразить персонажей как можно более естественным образом, говорит Валдез, наблюдали за животными от заката до рассвета, фиксируя мельчайшие детали.

Для всей съемочной группы поездка стала одним из самых серьезных вызовов, и в то же время открыла массу новых возможностей. Особенно сложно дались съемки африканского неба, ведь на экваторе играет роль все – даже ветер и угол падения солнечных лучей. Атмосфера меняется в зависимости от времени суток.

Кадр из фильма "Король Лев" Фото: пресс-служба

Африка, безусловно, была главным источником вдохновения для кинематографистов. И поэтому они не боялись вплотную приближаться к среде обитания львов, чтобы наилучшим образом изобразить путешествие Симбы.

Как снимали Король Лев: источники вдохновения

Прайдовые земли

Национальный парк Масаи-Мара в Кении, который является частью национального парка Серенгети, стал прототипом прайдовых земель, где обитают персонажи фильма. Кинематографисты сфотографировали культовые луга и деревья акации, и постоянно меняющееся небо. Среди животных на фото попали львы, леопарды, гепард, антилопа гну, африканский буйвол, зебры и антилопы;

Холмы Чиулу – горная цепь на юго-востоке Кении, где есть пастбища и лес. Найденные здесь скальные образования – прообраз скалы Pride Rock в фильме;

Борана, расположена в северо-центральной части Кении, использовалась для обозначения области вокруг земель прайда в саванне;

Пляж Челлендж в Кении – прототип места водопоя в фильме.

Кадр из фильма "Король Лев" Фото: пресс-служба

Кладбище слонов

Торфяники в Моно-Лейк, штат Калифорния, стали прообразом кладбища слонов в этой истории;

Геотермальные источники Даллола в Эфиопии должны были стать прототипом для фильма, но из-за токсичных газов, которые они выделяют, от идеи пришлось отказаться. Впоследствии кинематографисты отправились в Йеллоустонский национальный парк в штате Вайоминг, чтобы сфотографировать местные геотермальные источники.

Бегство антилоп Гну

Каньон Сезрим в Намибии стал идеальным местом съемок для сцены, где Симба учиться рычать. Длина узкого каньон составляет почти километр, а глубина – 30 метров.

Бегство Симбы

Сухое озеро Соссуфлей и песчаные дюны пустыни Намиб стали прообразом местности, где жил Симба, после того как покинул прайд. Также использовали материал с озера Туркана.

Гора Кения с богатейшей флорой вдохновила режиссеров на образ тропических джунглей, где Симба рос вместе с Тимоном и Пумбой. В озерах Симба видел отражения Муфасы.

Водопады Абердер, в т.ч. водопад Каруру – самый высокий в Кении – стали прототипом местности, где Нала вернулась в жизнь Симбы.

Полученный опыт даже превзошел изначальные запросы съемочной группы. Как сказал специалист по визуальным спецэффектам Роб Легато, пребывание в Африке – это, прежде всего, духовная практика. Дескать, есть что-то таинственное в том, как живет дикий мир, как животные охотятся друг на друга и добывают себе еду. Находясь в этом круглосуточно, невозможно не проникнуться духом этого места.

Напомним, ранее студия Disney показала трейлер обновленного мультфильма "Король Лев".

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