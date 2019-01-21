Кэрри Брэдшоу возвращается: появилось забавное видео

Сара Джессика Паркер показала интересные кадры

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу Фото: Instagram

Поклонники "Секса в большом городе", третий фильм которого должен был сниматься, начали радоваться. И не мудрено – исполнительница главной роли, актриса Сара Джессика Паркер потрясла тонким намеком на возвращение персонажа Керри Брэдшоу. Впрочем, о возрождении "Секса в большом городе" речи пока не идет.

53-летняя Сара Джессика Паркер в ролике появилась в довольно знакомом образе Кэрри Брэдшоу и под знакомую музыку.

"Мой старый друг. Она ненадолго вернется. Партнерство с большим брендом и поддержка дела, о котором мы все заботимся. Больше в будущем", – прокомментировала видео актриса.

INSTAGRAM 19 Янв 2019 в 7:59 PST

Отметим, что уже ходили слухи о возможном продолжении сериала. Однако актриса была вынуждена разочаровать поклонников и сообщить, что сниматься в продолжении они не будут.

Напомним, 6 июня 2018 года прошло 20-летие популярного американского сериала "Секс в большом городе". Именно этот день – годовщина самого первого эпизода телешоу, в котором четыре подруги изливали друг другу души и делились опытом и взглядами на секс и любовь.