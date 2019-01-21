Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кэрри Брэдшоу возвращается: появилось забавное видео

Сара Джессика Паркер показала интересные кадры

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:26
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу
Фото: Instagram

Поклонники "Секса в большом городе", третий фильм которого должен был сниматься, начали радоваться. И не мудрено – исполнительница главной роли, актриса Сара Джессика Паркер потрясла тонким намеком на возвращение персонажа Керри Брэдшоу. Впрочем, о возрождении "Секса в большом городе" речи пока не идет.

53-летняя Сара Джессика Паркер в ролике появилась в довольно знакомом образе Кэрри Брэдшоу и под знакомую музыку. 

"Мой старый друг. Она ненадолго вернется. Партнерство с большим брендом и поддержка дела, о котором мы все заботимся. Больше в будущем", – прокомментировала видео актриса.

INSTAGRAM

 

Отметим, что уже ходили слухи о возможном продолжении сериала. Однако актриса была вынуждена разочаровать поклонников и сообщить, что сниматься в продолжении они не будут.

Напомним, 6 июня 2018 года прошло 20-летие популярного американского сериала "Секс в большом городе". Именно этот день – годовщина самого первого эпизода телешоу, в котором четыре подруги изливали друг другу души и делились опытом и взглядами на секс и любовь.

Еще несколько материалов по теме:
Сара Джессика Паркер снова стала Кэрри Брэдшоу Стала известна причина отказа Ким Кэтролл от съемок в "Сексе в большом городе 3" Популярный сериал с Сарой Джессикой Паркер продлили еще на один сезон
сара джессика паркер Секс в большом городе кэрри брэдшоу
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки
6 роскошных причесок, которые красивы и без укладки

Популярные статьи

Сегодня, 07:26Техно

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

Вчера, 17:40Техно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

Вчера, 12:05Fun

Именины Татьяны 2019: поздравления с днем ангела Татьяны

Вчера, 10:55Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Волшебница! Как Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Кирстен Данст отказалась худеть ради роли в новом фильме

Вчера, 08:42Техно

Microsoft прекращает поддержку еще одной версии Windows

Вчера, 07:43Fun

День Соборности Украины: что это за праздник

19 январяТехно

Xiaomi срочно прекратила продажи дешевого Redmi Note 7

19 январяFun

Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки

19 январяFun

Крещение-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать

19 январяТехно

Энтузиаст запустил Windows 10 и Fallout на смартфоне

19 январяСтиль

Очень непривычно: Ангела Меркель надела новый пиджак

18 январяFun

Поздравления с Крещенским сочельником: что нельзя делать

18 январяFun

19 января: какой праздник, приметы и что ни в коем случае нельзя делать

18 январяСтиль

В алом сарафане: Маша Ефросинина отдыхает от мужа и детей в ОАЭ

Новости партнеров

Даже молодые красотки не моются. Крик души хирурга
Даже молодые красотки не моются. Крик души хирурга
Девушка игрока Барселоны проспойлерила его переезд в Англию. Фото
Девушка игрока Барселоны проспойлерила его переезд в Англию. Фото
Певец Владимир Ткаченко взял себе творческое имя
Певец Владимир Ткаченко взял себе творческое имя
Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото
Беременна? Настя Каменских взбудоражила поклонников новыми фото
"Обрізала волосся?": Ані Лорак шокувала мережу зміною іміджу
"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Всего 15 минут - и печься: заливной мясной пирог
Стелла Миоло: лучшие фото велосипедистки
Стелла Миоло: лучшие фото велосипедистки