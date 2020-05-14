Кейт Бланшетт – 51: ТОП-лучших ролей оскароносной австралийской актрисы

Актриса сыграла в более чем 60 кинолентах

Сегодня, 14 мая, знаменитой актрисе Кейт Бланшетт исполнился 51 год. Обладательница двух "Оскаров", трех премий "Золотой глобус", BAFTA дебютировала как актриса еще в школьных постановках. В университет Кейт Бланшетт поступила не по специальности, но вскоре бросила учебу и отправилась в путешествие по Англии. Удивительно, что свою первую роль в кино актриса получила в Египте, где случайный знакомый предложил ей сыграть в массовке. У Кейт не было ни финансов, ни конкретных планов, поэтому она согласилась, еще не подозревая, что вскоре обретет всемирную славу.

Кейт Бланшетт в фильме "Кэрол" Фото: Imdb.com

Лучшие фильмы с Кейт Бланшетт

Жасмин

Драма культового режиссера Вуди Аллена о супружеской богатой паре Жасмин и Хэле, которые живут на вершине мира, купаясь во вседозволенности и роскоши. Однажды идиллия заканчивается, когда муж героини Кейт Бланшетт – Хэл (его играет Алек Болдуин) отправляется в тюрьму и теряет все деньги. Жасмин отправляется к своей не очень обеспеченной сестре Джинджер, но ее близкие начинают сомневаться в Жасмин, которая точно что-то скрывает.

Кэрол

В центре сюжета – молодая продавщица Терез, которая знакомится со взрослой женщиной по имени Кэрол. Она случайно оставляет свои перчатки в магазине и когда Терез возвращает их ей, Кэрол, переживающая болезненный развод, приглашает девушку на обед. Муж Кэрол жаждет получить опеку над их маленькой дочерью и намерен использовать отношения женщин в своих целях. За роль Кэрол Кейт Бланшетт получила свою седьмую по счету номинацию на премию "Оскар".

Скандальный дневник

В фильме, снятом в 2006 году, Кейт Бланшетт играет Шебу – новую учительницу рисования в лондонской общеобразовательной школе. Шеба заводит дружеские теплые отношения со своей коллегой Барбарой, которая безответно влюбляется в нее. Когда Барбара узнает скандальный секрет Шебы, то решает использовать его в своих целях.

Загадочная история Бенджамина Баттона

Сюжет фильма режиссера Дэвида Финчера основан на известном одноименном рассказе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. В конце Первой мировой войны рождается Бенджамин, тело и здоровье которого похоже на состояние старого человека. Отец отдает Бенджамина в дом престарелых, где о нем начинает заботиться добрая медсестра. Постепенно Бенджамин начинает молодеть, а его любовь ко внучке одной из соседок оказывается под угрозой.

Авиатор

Биографический фильм именитого режиссера Мартина Скорсезе принес Кейт Бланшетт ее первый "Оскар" за роль легендарной актрисы Кэтрин Хепберн. Сюжет фильма рассказывает о жизни американского авиатора, предпринимателя и продюсера Говарда Хьюза (его сыграл Леонардо Ди Каприо). Среди многих интерпретаций Кэтрин Хепберн на экране игра Кейт Бланшетт была не просто подражанием, а настоящим перевоплощением, как в голосе, так и движениях.

Ранее мы сообщали, что Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля 2020.

Мы также делились лучшими фильмами с оскароносным актером Рами Малеком, которому на днях исполнилось 39 лет.

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