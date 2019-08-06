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Кейт Бланшетт сыграет в новом проекте Гильермо Дель Торо "Аллея кошмаров"

Актриса ведет переговоры с режиссером

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Кейт Бланшетт, которой недавно исполнилось 50 лет, ведет переговоры с оскароносным режиссером Гильермо Дель Торо, чтобы сняться в его фильме, пишет Variety.

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Речь о ремейке фильма-нуара Эдмунда Гулдинга "Аллея кошмаров", вышедшего в 1947 году и основанного на одноименном романе Уильяма Линзи Грэшема. Главный герой истории – бродяга Стентон Карлайл, который получает работу зазывалы в небольшом бродячем карнавале. Вскоре Стентон начинает работать с медиумом Мадмуазель Зеной и ее сильно пьющим мужем-ассистентом Питом. Когда-то у этой пары был главный номер программы.

Зена и Пит разработали специальный код, с помощью которого у зрителей создавалась иллюзия, будто она читает чужие мысли. Но когда Пит запил, номер постепенно утратил интригу и отошел на второй план. Многие хотели перекупить у Зены секрет номера за огромные деньги, но она отказывалась его продавать. Стентон пытается завести роман с Зеной, чтобы она обучила его коду, но она остается верной своему мужу. И тогда Стентон решает избавиться от пьяницы, чтобы занять его место.

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Гильермо Дель Торо и соавтор фильма Ким Морган написали сценарий и, если Бланшетт заключит сделку, то присоединится к исполнителю главной роли Брэдли Куперу.

А вот анонимный источник ресурса Collider утверждает, что в картине также могут сняться Тони Коллетт, Ричард Дженкинс, Уиллем Дефо, Марк Повинелли, Руни Мара и старый приятель дель Торо Рон Перлман. Проект поддерживает студия Fox Searchlight.

Напомним, Кейт Бланшетт сыграет убежденную антифеминистку Филлис Шлэфли в новом мини-сериале "Миссис Америка". Для австралийки это станет дебютом в телевизионном проекте. Более того, она станет исполнительным продюсером проекта.

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Источник: Сегодня
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