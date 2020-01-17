Кейт Бланшетт возглавит жюри Венецианского кинофестиваля 2020

77-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 2 по 12 сентября

Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Известная австралийская актриса Кейт Бланшетт, которая намерена уйти с кино, возглавит жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

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"Каждый год я с нетерпением жду решений Венецианского кинофестиваля, и каждый год оно удивительное и особенное. Венецианский — один из самых атмосферных кинофестивалей в мире — это праздник провокации и вдохновения, которыми пропитано кино во всех его проявлениях. Это большая честь и удовольствие быть президентом жюри в этом году", – отметила Бланшетт.

О конкурсной и внеконкурсной программах кинофестиваля пока ничего неизвестно, так как до старта фестиваля больше полугода. Также пока не обнародованы имена остальных членов жюри. Известно только, что 77-й Венецианский кинофестиваль пройдет в этом году с 2 по 12 сентября.

Напомним, что в 2018 году Кейт Бланшетт возглавила жюри Каннского кинофестиваля.

Ранее мы писали о том, что американский режиссер Спайк Ли возглавит жюри 73-го Каннского кинофестиваля.

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