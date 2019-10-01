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Kharkiv MeetDocs 2019 объявил победителей фестиваля

Церемония награждения победителей состоялась 29 сентября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Kharkiv MeetDocs
Kharkiv MeetDocs
Фото: пресс-служба

Кинофестиваль Kharkiv MeetDocs 2019, который проходил с 25 по 29 сентября, объявил победителей питчинга документальных кинопроектов, фестиваля независимого украинского короткометражного кино "Бардак" и конкурса детских видеороликов MeetKids.

Также узнайте, как прошел кинофестиваль в Одессе:

29 сентября в бальном зале отеля Kharkiv Palace состоялась церемония награждения победителей III международного кинофестиваля Kharkiv MeetDocs. Победительницей второго питчинга (конкурс кинопроектов – прим.) в истории Kharkiv MeetDocs стала режиссер Надежда Парфан с проектом "Мисс Рок-Европа".

"Мисс Рок – Европа" рассказывает историю украинской рок-певицы на фоне слома эпох и рождения независимой Украины. Это история о женской силе и слабости, поиск свободы и верность себе.
Членами жюри питчинга стали ведущий украинский документалист Сергей Буковский, преподаватель и заместитель председателя Национального союза кинематографистов Украины Валентин Марченко и легендарный кинорежиссер, президент "Artdocfest" Виталий Манский.

Kharkiv MeetDocs
Kharkiv MeetDocs
Фото: пресс-служба

Впечатлениями от фестиваля и питчинг после церемонии поделился член жюри, кинорежиссер Виталий Манский. Именно его фильм "Свидетели Путина" закрыл III-й Kharkiv MeetDocs, и Харьков стал вторым городом в Украине после премьеры на Одесском кинофестивале, где увидели картину:
"Я считаю, что сейчас Харьковский фестиваль находится в поиске своего языка, своего зрителя, своей формы, своего предназначения. Для города, для региона, для страны. Было очень приятно увидеть фестиваль именно в стадии развития. С 11 проектов-участников питчинга я знал не больше половины авторов. Остальные были для меня моим личным открытиями харьковского кинофестиваля".

Во время церемонии были объявлены и победители кинофестиваля украинского независимого короткометражного кино "Бардак". Особенностью фестиваля является то, что все работы были сняты без государственного финансирования. Гран-при (определяется путем зрительского голосования – прим.) "Бардак" получил фильм Виктора Бутко "Хайп".

Выбор жюри, которое состояло из фронтмена группы "Оркестр Че" Олега Каданов, берлинского диджея и музыканта Юрия Гуржи и профессора Зои Алферовой, распределился следующим образом: особые отличия получили ленты "Sir Chub de Pigi", "Черная дыра" и "Пока не станет черным ", а лучшим фильмом был признан Wasted Александра Шимко.

Победителем первого конкурса детских видеороликов Meet Kids стала Мария Печенежская-Ткачева с работой "Мои друзья". Именно этот ролик получил самый высокий рейтинг 4,9 по итогам зрительского голосования, которое длилось с 20 по 28 сентября на официальном сайте кинофестиваля.

Отметим, что в рамках фестиваля состоялась ретроспектива фильмов Сергея Буковского. Режиссер представил свои ранние работы "Завтра праздник" и "Красная земля".

Напомним, открывала фестиваль дебютная кинолента Наримана Алиева "Домой", которая является претендентом от Украины на премию "Оскар".

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