Kharkiv MeetDocs 2019 объявил программу кинофестиваля

В программе кинофеста украинские фильмы, участники Берлинале и ОМКФ 2019

Фильм "Домой" Фото: YouTube

В Харькове уже в третий раз пройдет самый большой кинофорум Западной Украины. В этом году международный фестиваль Khariv MeetDocs продлится пять дней – с 25 по 29 сентября. Впервые пройдет конкурс детского и подросткового видео на социально важные темы и воркшопы для школьников, а фестиваль независимого короткометражного кино "Бардак" стал полноправной частью фестиваля.

Также смотрите видео о том, как прошел кинофестиваль в Одессе:

В питчинг проектов, кроме финального этапа 29 сентября, будет входить образовательный воркшоп и презентации прошлогодних участников. Среди членов жури – ведущие документалисты Сергей Буковский и Виталий Манский, преподаватель Валентин Марченко, а среди тьюторов – генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, продюсер Анна Паленчук и немецкий продюсер и режиссер Феликс Кригсхайм. Победитель получит современный квадрокоптер DJI Mavic Pro Platinum.

На фестивале будет представлено 26 полнометражных и короткометражных кинокартин: 13 харьковских, 2 украинские, европейская и мировая премьеры

Открывать фестиваль будет дебютная кинолента Наримана Алиева "Домой", которая является претендентом от Украины на премию "Оскар". В июле фильм получил Гран-при на юбилейном 10-ом Одесском международном кинофестивале. Режиссер лично представит картину.

Харьковчане смогут увидеть и другой фильм, который был отмечен "Золотым Дюком", – "А потом мы танцевали". Премьера фильма состоялась в Каннах, а картина грузинского режиссера была выдвинута на "Оскар" от Швеции. Лента рассказывает историю любви двух мужчин в гендерно консервативном сообществе традиционных грузинских танцев.

Основную документальную секцию представят как ведущие европейские и мировые ленты, так и самые свежие украинские документальные работы ("История Зимнего сада" Семена Мозгового, "Братья по оружию" Сергея Лысенко, "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" Надежды Парфан, "Верю. Жду. Молюсь" Екатерины Стрельченко).

Будут показаны и самые громкие копродукционные работы. Среди них — кинолента Алисы Коваленко "Домашние игры", которая была признана лучшим документальным фильмом на Одесском международном кинофестивале, "Листапад" в Минске и Duhok в Курдистане в 2018-ом, а на фестивале "Артдокфест" картина получила специальную награду от жури. В 2019 году фильм стал лучшей документальной работой на Wales International Doc Fest 2019 в Великобритании и на фестивале GoEast в Германии.

Также будет представлена белорусско-украинская картина "Моя бабушка с Марса", рассказывающая историю пожилой женщины, которая живет в оккупированном Крыму и почти осталась без подруг из-за своих проукраинских взглядов. Режиссер Александр Михалкович сам стал одним из героев ленты. Он едет к своей бабушке на 80-летие, вместе с ним поддержать её собирается вся семья.

Свой новый фильм представит харьковский режиссер, обладатель награды кинофестиваля Docudays UA Дмитрий Лавриненко. В рамках KharkivMeetDocs состоится мировая премьера его фильма "Части".

В Харькове пройдет европейская премьера документальной картины "Германии, с любовью". Режиссер Дезирена Альморади рассказывает историю своей близкой подруги. В 1985 году брата женщины, американского солдата, убили немецкие леворадикалы. Десятки лет спустя героиня отправляется в Германию, чтобы помириться с постаревшими убийцами брата. Одним из самых ожидаемых фильмов станет и немецкая картина Изы Виллингер "Привет, искусственный интеллект", в которой представлена история взаимоотношений между роботами и людьми.

В Харькове пройдет Kharkiv MeetDocs Фото: facebook.com/meetdocsfestival

Сразу две работы затронут темы ЛГБТК-сообщества. Это фильм Майи Ньюэлл "Gayby baby" про жизнь четверых детей, чьи родители геи или лесбиянки. В нем проводится исследование, повлиял ли на них этот факт. Кинолента будет демонстрироваться языком оригинала, без украинских субтитров. А в день завершения фестиваля, 29 сентября, в Invite Hub украинский клипмейкер и ЛГБТК-активист Юрий Движон презентует продолжение своего проекта "Не прячь глаза – 2", который рассказывает о судьбах пятерых украинцев в США.

Главная тема фестиваля этого года – общественный активизм и независимая журналистика. В ее рамках 26 сентября в Харьковском экономическом университете им. Семена Кузнеца состоится конференция с участием волонтеров, общественных активистов, ведущих журналистов Харькова и военных корреспондентов. В рамках конференции будут показаны три короткометражные работы; "Цвет фасада — синий" Алексея Радинского, который получил специальную награду жури на 48-ом Киевском международном кинофестивале "Молодость", "Миротворцы. В горах Сванеттии" Андрея Киршина и "Без статуса. Украина" Дмитрия Тяжлова. А 27 сентября состоится украинская премьера фильма Аскольда Курова "Новая", который рассказывает о существовании единственной независимой газеты в России.

В индустриальную платформу входит целый ряд воркшопов и панельных дискуссий. Среди них – и о возможностях финансирования проектов аудиовизуального и культурного секторов, где выступят эксперты Украинского Культурного фонда, представители программы Culture Bridges от Британского совета в Украине и фонда "Відродження". Известная сценаристка и драматург Наталья Ворожбит расскажет про создание киносценария. А любимая актриса многих украинцев Ирма Витовская поделится базовыми секретами актерской игры — как актер выстраивает своего персонажа, что такое "этюдный метод" и так далее.

Украинский кинооператор и кинематографист, который работает в Германии, Антон Яремчук на своем практическом мастер-классе презентует путь фильма от студентской киномастерской до мировой премьеры в Амстердаме. Он расскажет, как создать независимое документальное кино без связей и бюджета. Режиссер и сценарист Корней Грицюк расскажет, как снять малобюджетное независимое кино, как привлечь известных актеров и как без декораций сделать атмосферный фильм.

Участники тренинга узнают, как усилить режиссерский замысел при помощи анимации архивных материалов. Все нюансы разбираем на всемирно известных примерах и собственных кейсов вместе с сооснователем студии анимации Vialex Motion Lab Викторией Глуховецкой и Алексеем Кириченко. И даже — как защитить свою работу в киноиндустрии, про риски невыплаты гонораров и плагиата. Советы от немецкого эксперта по медийному праву Маркуса Хотце.



Закроет фестиваль фильм Виталия Манского "Свидетили Путина". События в фильме начинаются 31 декабря 1999 года, когда Российская Федерация узнала про нового президента. Фильм основан на документальных показаниях операции "Наследователь", в последствии которой страна получила президента, который правит ею и сейчас. Режиссер представит киноленту лично.

Напомним, в Харькове – с 17 сентября по 31 октября состоится Биеннале молодого искусства.

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