KHAYAT выпустил новый хит "Говорила" – первый авторский трек с аккордеоном

Работа над финальной версией трека прошла во время карантина

Популярный украинский певец KHAYAT презентовал новую композицию "Говорила". Это первая работа певца после участия в Национальном отборе на Евровидение-2020.

KHAYAT выпустил новую песню "Говорила" Фото: пресс-служба

"Эта песня лежала в ящике больше года. Был текст, но я не знал в какой музыкальной форме ее подать. В этой композиции я выступаю рассказчиком. Это сборная история, вдохновленная фольклором и литературой, определенными киноисториями", – заявил KHAYAT.

Кроме того, это первый авторский трек KHAYAT, где звучит аккордеон. Именно этому инструменту исполнитель посвятил 10 лет творческой жизни.

"Говорила" – песня о девушке, которая была слишком доверчивой и любвеобильной и поэтому потеряла свое достоинство. По словам исполнителя, трек пришлось доделывать в карантинном формате.

"Из-за самоизоляции финальную версию песни пришлось доделывать онлайн. Так как мы с саунд-продюсером были в разных городах – спасала только видеосвязь. В таком формате работать достаточно тяжело. Также удаленно мы сотрудничали и с иллюстраторами – SAVKA и Даниэлем Скрипником. Ребята работают с артистами из разных стран. Например, Даниэль делал обложку для плейлиста Билли Айлиш", – эксклюзивно рассказал исполнитель.

Недавно артист KHAYAT приоткрыл завесу над Нацотбором на "Евровидение".

Ранее KHAYAT отпраздновал день рождения в прямом эфире с Сегодня.Lifestyle.

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