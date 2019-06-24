Киану Ривз может попасть в киновселенную Marvel

Актер может сыграть супергероя

Киану Ривз оказался настоящим героем Фото: Getty Images

Поклонники Киану Ривза могут порадоваться не только за его личную жизнь, но и возможной супергеройской ролью. Дело в том, что киновселенная Marvel готовится войти в новую эру после финала "Мстителей", а Киану Ривз переживает второй пик популярности благодаря "Джону Уику". Поэтому, Marvel может войти в новую эру с Ривзом на борту.

История самой грустной звезды Голливуда Киану Ривза:

Глава Marvel Кевин Файги в интервью ComicBook.com признался, что давно уже мечтает привлечь звезду "Матрицы" в свою комикс-вселенную.

"Мы говорим с ним по поводу едва ли не каждого фильма, который делаем. Но не знаю, согласится ли он когда-нибудь присоединиться к нам. Мы очень хотим выяснить, как это сделать правильно", – сказал Файги.

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Сам же Киану Ривз пока никак не прокомментировал заявление марвеловского биг-босса.

Напомним, Netflix порадовал поклонников классного кино еще одним роликом грядущей премьеры. Так, появился трейлер фильма "Ты – мое сомнение", в котором сыграл звезда боевика "Джон Уик 3" Киану Ривз.

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