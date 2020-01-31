Оскар 2020: появился новый список ведущих церемонии

Это уже третий список презентеров на "Оскаре-2020"

Киану Ривз Фото: Getty Images

Американская киноакадемия обнародовала новую порцию информации о грядущей церемонии вручения "Оскар-2020". Так, появился новый список имен актеров, которые будут в этом году вручать статуэтки "Оскар". Третья часть списка презентеров опубликована на сайте киноакадемии.

Узнайте, у кого лучшие шансы получить "Оскар" в 2020 году:

Награждать победителей престижной кинопремии будут актеры:

Киану Ривз

Пенелопа Крус

Шайя ЛаБаф

Джеймс Корден

Сигурни Уивер

Дайан Китон

Стив Мартин

Майа Рудольф

Бени Фельдштейн

Джордж Маккэй

Зак Готтзаген

Отметим, что ранее в список презентеров также вошли Тимоти Шаламе, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Марк Руффало и др. Кроме того, известно, что обладатели прошлогодних "Оскаров" – Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек будут объявлять лауреатов в актерских номинациях на "Оскаре-2020".

Напомним, что на церемонии вручения "Оскар-2020" выступит певица Билли Айлиш, которая установила несколько рекордов премии Грэмми.

Церемонию вручения премии "Оскар" эксклюзивно в прямом эфире покажет телеканал "Украина" в ночь с 9 на 10 февраля.

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