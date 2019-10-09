Киану Ривз станет продюсером женского спин-оффа "Джона Уика"

В центре сюжета фильма, который будет называться "Балерина", окажется молодая девушка-убийца

Киану Ривз Фото: Getty Images

Наконец-то появилась информация о будущем спин-оффе "Джона Уика". Компания Lionsgate назначила Лена Уайзмана ("Болотная тварь", "Крепкий орешек 4") режиссером нового проекта. Появится ли в новой ленте Киану Ривз, которому недавно исполнилось 55, не уточняется, но он выступит исполнительным продюсером.

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По информации Deadline, в центре сюжета фильма, который будет называться "Балерина", окажется молодая девушка-убийца. Героиня стремится отомстить за гибель своей семьи. Кто сыграет главную роль в картине, пока не известно.

Отметим, что в третьей части "Джона Уика" можно было увидеть балерин в театре Директора. Одну из них сыграла Юнити Фелан.

Сценаристом спин-оффа выступит Шэй Хаттен ("Джон Уик 3"). Даты выхода у "Балерины" пока нет.

Напомним, что киновселенная Marvel готовится войти в новую эру после финала "Мстителей", а Киану Ривз переживает второй пик популярности благодаря "Джону Уику". Поэтому Marvel может войти в новую эру с Ривзом на борту.

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