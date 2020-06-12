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Смотрите на OLL.TV

Кино дома с OLL.TV: лучшие комедийные драмы, чтобы посмеяться и поплакать

Сегодня, 10:30

Подборка кинолент для просмотра на выходных

Если к концу недели вы устали и хотите развеяться, сместить фокус внимания с будничных забот на авантюрные приключения – нет ничего лучше комедийного фильма, снятого на основе реальных событий. В новой подборке Сегодня.Lifestyle – комедийно-драматические фильмы, которые вы можете посмотреть дома легально на платформе OLL.TV.

Ранее мы делились подборкой замечательных фильмов, которые помогут вернуть веру в себя. Также не пропустите ТОП-5 крутых боевиков, которые превзойдут ваши ожидания.

Что посмотреть дома: комедии на выходные

Семейка Джонсов

Кадр из фильма "Семейка Джонсов"
Кадр из фильма "Семейка Джонсов"
Фото: Imdb.com

В центре сюжета – благополучная с виду американская семья Джонсов, которые приезжают в элитный американский городок. Они знакомятся с жителями городка и становятся их кумирами. Роскошь, в которой живут Джонсы, их идеальные семейные отношения – предмет всеобщего восхищения, зависти и подражания. В каждой семье есть свой скелет в шкафу, тем более в такой – нанятой маркетологами на работу команде из четырёх человек, которая должна продвигать товары по принципу: "Продавать товар уже не достаточно, ты должен продавать образ жизни. И тогда люди захотят иметь то, что у тебя есть". В этой истории каждый извлечёт свой урок. О том, какие события произойдут в городке и в самой семье, к каким последствиям может привести такой скрытый маркетинг, и какие всё же сложатся взаимоотношения у главных героев?

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Спасибо за обмен

"Спасибо за обмен"
"Спасибо за обмен"
Фото: Imdb.com

Главные герои фильма страдают от одной пикантной зависимости – сексоголизм. Желание избавиться от этой зависимости приводит их в клуб анонимных сексоголиков. Адам пытался самостоятельно справиться с зависимостью, волевым решением оградив себя от любых сексуальных контактов. Теперь ему сложно наладить отношения с девушкой, которой он симпатизирует. У Нила тяжёлая форма эротомании. Из-за этого он даже попадал под суд за домогательство, разрушив свою карьеру врача. Майк изменял жене налево и направо и заразил её гепатитом. Теперь он ведёт жизнь праведника, помогая и другим членам анонимного собрания сексоголиков. Герои фильма попадают в различные курьёзные ситуации, но избавление от зависимости – дело непростое. Чего не сделаешь ради долгожданной свободы?

Ромовый дневник

"Ромовый дневник"
"Ромовый дневник"
Фото: Imdb.com

Это экранизация автобиографического бестселлера знаменитого американского писателя и журналиста Хантера Томпсона. События фильма разворачиваются в период расцвета 1950-х. Талантливый журналист и писатель Пол Кемп, устав от лживого глянца Нью-Йорка, уезжает в Пуэрто-Рико, где заливает литрами алкоголя свои неудачи, чтобы утром не помнить то, что было вчера. Весь свой писательский талант он использует для работы в захудалой газетёнке, которую со дня на день могут закрыть, пишет гороскопы и освещает местные матчи по боулингу. Здесь же он знакомится со штатным фотографом Бобом. Они начинают проводить много времени вместе, попадая в различные приключения. В какую же авантюру ввяжется Пол, вы можете узнать, посмотрев фильм на OLL.TV.

Волк с Уолл-стрит

Кадр из фильма "Волк в Уолл-стрит"
Кадр из фильма "Волк в Уолл-стрит"
Фото: Imdb.com

Фильм основан на реальных событиях, которые описаны в мемуарах Джордана Белфорта – бывшего нью-йоркского брокера. Джордан Белфорт в 1989 году основал одну из крупнейших брокерских контор. В свободное от работы время Джордан прожигает жизнь – наркотики, алкоголь, аморальное поведение... Всё это рушит один его брак за другим, не мешая зарабатывать миллионы долларов. Однажды Белфорта арестовывают прямо на съёмках рекламного ролика. В ходе расследования он соглашается на сотрудничество с ФБР и ему снижают срок за отмывание денег и другие финансовые махинации до трёх лет. После освобождения, справившись с алкогольной и наркотической зависимостью, Джордан Белфорт начинает читать семинары по искусству торговли.

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Если вы в поиске интересного сериала, ранее мы рассказали 5 крутых сериалах, которые вышли в 2020 году.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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