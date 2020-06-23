Кино на OLL.TV: забавные комедии, которые стоит посмотреть с семьей

Комедии – повод собраться всей семьей у экранов

Комедийные фильмы – самый лучший способ расслабиться, отдохнуть и снять напряжение после рабочего дня или провести несколько часов в выходные за совместным семейным просмотром. Ничто так не укрепляет отношения в семье, как совместный просмотр киноленты.

Лёгкие, увлекательные сюжеты фильмов нашей подборки перенесут вас в мир доброй сказки, граничащей с реальностью, или дадут возможность насладиться итальянским, солнечным, добродушным темпераментом.

Ранее мы рекомендовали 5 фильмов фэнтези для волшебного вечера, а также делились 7 потрясающими фильмами, если вы хотите отвлечься от реальности.

Ловушка для привидения

"Ловушка для привидения" Фото: Imdb.com

Однажды 11-летний Том, которого достаёт старшая сестра, знакомится в подвале своего дома с очаровательным и упитанным привидением по имени Хьюго. После этого знакомства жизнь Тома изменится удивительным образом. Ему вместе с охотницей за привидениями Хэтти придётся пройти много препятствий и проявить смекалку, смелость и храбрость, чтобы победить Древний Дух Льда, который угрожает погрузить весь город в вечную мерзлоту, и помочь Хьюго вернуться домой.

Месть пушистых

Кадр из фильма "Месть пушистых" Фото: Imdb.com

Фильм об амбициозном и целеустремлённом бизнесмене Дэне Сандерсе, который посреди Орегонской пустыни хочет построить, во что бы то ни стало, город. Спокойствие и красота природы пустыни безжалостно нарушаются шумом экскаваторов, грузовиков и другой строительной техники. Не так-то просто Дэну будет реализовать этот проект, ведь на защиту природы поднимаются звери всех мастей и пород. Их месть будет беспощадна.

Из Неаполя с любовью

Кадр из фильма "Из Неаполя с любовью" Фото: mymovies.it

Действия фильма происходят в типичной неаполитанской семье. Школьник Чиро живёт вместе с мамой Деборой, вдовой поп-звезды и находится под чрезмерной опекой родственников. Живётся ему весело, но такая опека тяжела для подростка. Переменами, которые в силу возраста происходят в сыне, встревожена его мама, которая решает нанять детского психотерапевта Томаззо. Он быстро выясняет, что причина всех перемен в Чиро не большая итальянская семья, а первая любовь к однокласснице. Томаззо, в свою очередь, влюбляется в красавицу Дебору. Пациент и доктор заключат тайное соглашение – помочь друг другу в делах амурных.

Добро пожаловать на юг 2

Кадр из фильма "Добро пожаловать на ют 2" Фото: Imdb.com

Канун подготовки к празднованию Рождества. Жители маленького итальянского острова, что находится посреди Средиземного моря, столкнулись с большой проблемой. Для роли Иисуса в спектакле, посвящённому Рождественскому празднику нет маленького мальчика, так как уже много лет на острове не рождаются дети, а мальчик, который играл эту роль раньше, вырос. Единственная возможность спасти спектакль – одолжить ребёнка на соседнем острове, где живёт тунисская диаспора. Затея со спектаклем заходит в тупик, так как жители острова – мусульмане. Но поскольку другого варианта не предвидится, то монахиня Марта и глава тунисской диаспоры Билал (итальянец, принявший ислам) берут дело в свои руки.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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