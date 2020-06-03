Кинодромы в Киеве: где можно посмотреть кино под открытым небом
Первые сеансы уже успели порадовать зрителей
Кинотеатры в Украине остаются закрытыми, а ностальгия по просмотру фильмов на больших экранах растет. Сейчас в приоритете безопасное расстояние и соблюдение гигиены, а благодаря кинодромам это стало возможным, ведь они созданы для комфортного кинопросмотра.
Первые автокинотеатры возникли в начале ХХ века, а сейчас они актуальны, как никогда ранее. Сегодня.Lifestyle делится списком кинодромов в Киеве, количество которых, вероятно, вскоре увеличится.
Автомобільний кінотеатр "Кінодром" (Kinodrom)
Не покидая собственного авто, вы можете насладиться просмотром фильмов в кинотеатре "Кинодром". В нем также работает авто-бар. а афиша включает как европейские и американские киноленты, так и украинские фильмы.
"Вы паркуете свой автомобиль в соответствии с разметкой, настраиваете на радиоприемнике FM-волну 93,3. Тушите габаритные огни и наслаждаетесь просмотром", – сообщается на официальном сайте авто-кинотеатра.
Где: ул. Довженко, 4
АвтокинотеатрZadniyRяd
Безопасный кинопросмотр гарантирован и в автокинотеатре под открытым небом ZadniyRяd.На стоянке с живописным видом на мост ежедневно зрители могут посмотреть новинки кино. Сеансы стартуют с 21:00 и даже после полуночи.
На месте зрители также могут приобрести еду и напитки.
Где: Левый берег, Остров Муромец, Экстрим-парк X-PARK
Кинодром Кinolife Cinema
В конце мая на "Арт-заводе Платформа" начал работу автокинотеатр Kinolife, который также открылся в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Мариуполе и Сумах. Звук транслируется через FM волну, а все билеты можно приобрести на сайте автокинотеатра. Зрители также могут проголосовать за фильм, который хотели бы увидеть на следующей неделе.
Где: паркинг со стороны автостанции "Дарница", центральный вход арт-завода Платформа
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