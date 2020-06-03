Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кинодромы в Киеве: где можно посмотреть кино под открытым небом

Сегодня, 14:56

Первые сеансы уже успели порадовать зрителей

Кинотеатры в Украине остаются закрытыми, а ностальгия по просмотру фильмов на больших экранах растет. Сейчас в приоритете безопасное расстояние и соблюдение гигиены, а благодаря кинодромам это стало возможным, ведь они созданы для комфортного кинопросмотра.

Первые автокинотеатры возникли в начале ХХ века, а сейчас они актуальны, как никогда ранее. Сегодня.Lifestyle делится списком кинодромов в Киеве, количество которых, вероятно, вскоре увеличится.

Кинодромы в Киеве / Иллюстративное фото
Кинодромы в Киеве / Иллюстративное фото
Фото: Getty Images

Автомобільний кінотеатр "Кінодром" (Kinodrom)

Не покидая собственного авто, вы можете насладиться просмотром фильмов в кинотеатре "Кинодром". В нем также работает авто-бар. а афиша включает как европейские и американские киноленты, так и украинские фильмы.

"Вы паркуете свой автомобиль в соответствии с разметкой, настраиваете на радиоприемнике FM-волну 93,3. Тушите габаритные огни и наслаждаетесь просмотром", – сообщается на официальном сайте авто-кинотеатра.

Где: ул. Довженко, 4

АвтокинотеатрZadniyRяd

Безопасный кинопросмотр гарантирован и в автокинотеатре под открытым небом ZadniyRяd.На стоянке с живописным видом на мост ежедневно зрители могут посмотреть новинки кино. Сеансы стартуют с 21:00 и даже после полуночи.

На месте зрители также могут приобрести еду и напитки.

Где: Левый берег, Остров Муромец, Экстрим-парк X-PARK

Кинодром Кinolife Cinema

В конце мая на "Арт-заводе Платформа" начал работу автокинотеатр Kinolife, который также открылся в Одессе, Львове, Днепре, Харькове, Мариуполе и Сумах. Звук транслируется через FM волну, а все билеты можно приобрести на сайте автокинотеатра. Зрители также могут проголосовать за фильм, который хотели бы увидеть на следующей неделе.

Где: паркинг со стороны автостанции "Дарница", центральный вход арт-завода Платформа

В преддверии еще одного официального выходного дня, мы рассказали куда поехать на Троицу-2020 в Украине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
ТОП-5 крутых боевиков, которые превзойдут ваши ожидания Открытие кинотеатров в Киеве: когда зрители снова увидят кино на больших экранах
Киев развлечения кинотеатр кинодром кино на карантине
Реклама

Новости партнеров

Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
Турецкая Кардашьян порадовала фанатов очередной порцией красоты
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые станет отцом (видео)
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом

Популярные статьи

Сегодня, 11:55Fun

Что будет, если питаться только овощами и фруктами или мясом: идентичные близнецы показали на фото

Сегодня, 09:57Events

Именины Елены: поздравления с Днем ангела

Сегодня, 05:05Fun

3 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 11:14Шоу-бизнес

Таисия Повалий показала лицо без макияжа: как выглядит 55-летняя певица

Вчера, 11:09Travel

Куда поехать на Троицу-2020 в Украине: необычные направления

Вчера, 10:53Стиль

Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

Вчера, 10:37Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

1 июняШоу-бизнес

Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото

1 июняШоу-бизнес

ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни секс-символа Мэрилин Монро

1 июняСтиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

1 июняСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

1 июняТехно

Дешевой не будет: Sony раскрыла цену PlayStation 5

1 июняШоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

1 июняFood

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

1 июняШоу-бизнес

Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

1 июняFun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

Новости партнеров

Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Домашнее сало за 15 минут: маринуем прямо в кастрюле
Популярный продукт оказался смертельно опасным
Популярный продукт оказался смертельно опасным
"Танцующий миллионер" Джанлука Вакки впервые станет отцом (видео)
Классическая шаурма с курицей в домашних условиях. Рецепт
Классическая шаурма с курицей в домашних условиях. Рецепт
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
Ротару показала своє справжнє обличчя: як насправді вона виглядає
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
COVID-19 не страшен! Названы знаки Зодиака с крепким иммунитетом
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Ученые определили потенциально невосприимчивых к КОВИДу людей
Ученые определили потенциально невосприимчивых к КОВИДу людей

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять