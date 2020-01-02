Кинофраншиза о Гарри Поттере получит продолжение: подробности
В новом фильме появится дочь главного злодея поттерианы
Инсайдеры уже не первый раз дразнят фанатов поттерианы, делая акцент на экранизации книги "Проклятое дитя". На этот раз источники издания We Got This Covered, создатели фильмов о Гарри Поттере планируют выпустить продолжение.
В Англии запустили поезд по местам съемок "Гарри Поттера":
Сюжет будет вращаться вокруг истории, которая происходит спустя 20 лет после событий финала. Предполагается, что одной из главных героинь станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца. Также в центре истории окажется младший сын Гарри Альбус Северус.
Отмечается, что к работе над проектом вернутся многие актеры из оригинального состава, а писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике, может выступить в качестве сценариста.
Предполагается, что этот фильм положит начало сериалу об Альбусе Северусе – младшем сыне Гарри Поттера, который впервые появился в эпилоге второй части "Даров смерти".
В сиквеле также будет добавлено несколько сюжетных линий.
Напомним, ранее актер Дэниел Рэдклифф заговорил о новых фильмах про "мальчика, который выжил". Актер считает, у "Гарри Поттера" может быть римейк.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.