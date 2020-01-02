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Кинофраншиза о Гарри Поттере получит продолжение: подробности

В новом фильме появится дочь главного злодея поттерианы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:15
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"
Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары смерти"
Фото: YouTube

Инсайдеры уже не первый раз дразнят фанатов поттерианы, делая акцент на экранизации книги "Проклятое дитя". На этот раз источники издания We Got This Covered, создатели фильмов о Гарри Поттере планируют выпустить продолжение.

В Англии запустили поезд по местам съемок "Гарри Поттера":

Сюжет будет вращаться вокруг истории, которая происходит спустя 20 лет после событий финала. Предполагается, что одной из главных героинь станет дочь Волан-де-Морта, которая попытается воскресить отца. Также в центре истории окажется младший сын Гарри Альбус Северус.

Отмечается, что к работе над проектом вернутся многие актеры из оригинального состава, а писательница Джоан Роулинг, автор книг о волшебнике, может выступить в качестве сценариста.

Предполагается, что этот фильм положит начало сериалу об Альбусе Северусе – младшем сыне Гарри Поттера, который впервые появился в эпилоге второй части "Даров смерти".

В сиквеле также будет добавлено несколько сюжетных линий.

Напомним, ранее актер Дэниел Рэдклифф заговорил о новых фильмах про "мальчика, который выжил". Актер считает, у "Гарри Поттера" может быть римейк.

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