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Кинокритики назвали 100 лучших фильмов, снятых женщинами-режиссерами

Первую строчка заняла картина Джейн Кэмпион "Пианино" 1993 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
"Пианино"
"Пианино"
Фото: YouTube

Журналисты издания ВВС устроили опрос, в котором приняли участие 368 кинокритиков из 84 стран. Так, названы 100 лучших фильмов, снятых женщинами-режиссерами.

Узнайте, какие фильмы были популярны в 90-х:

Первую строчку рейтинга заняла картина Джейн Кэмпион "Пианино" 1993 года.

Второе место досталось киноленте "Клео от 5 до 7" (1962) Аньес Варды.

Третью строчку занимает фильм "Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080" (1975) Шанталь Акерман.

Также в первую десятку вошли "Хорошая работа" (1999) Клер Дени, "Трудности перевода" (2003) Софии Копполы, "Маргаритки" (1966) Веры Хитиловой, "Повелитель бури" (2008) Кэтрин Бигелоу, "Тони Эрдманн" (2016) Марен Аде, "Аквариум" (2009) Андреа Арнольд и "Дочери пыли" (1991) Джули Дэш.

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В список также вошли украинские режиссеры Лариса Шепитько ("Восхождение", 1976) и Кира Муратова ("Астенический синдром", 1989 и "Долгие проводы", 1971), которая ушла из жизни летом прошлого года.

Кроме того, кинокритики отметили фильм "Европа, Европа" (1980) польского режиссера Агнешки Холланд. Отметим, что 28 ноября этого года ее фильм о Голодоморе в Украине "Цена правды" выходит в широкий прокат.

Напомним, ранее кинокритики издания BBC опубликовали рейтинг 100 лучших иностранных фильмов. Картины определяло экспертное жюри из 209 критиков, которые представляли 43 страны. В голосовании участвовали фильмы, снятые на любом языке, кроме английского.

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