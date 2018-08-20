Кинокритики назвали лучшие фильмы XXI века

На первом месте оказалась лента "Дитя человеческое"

Кадр из фильма "Дитя человеческое"

Недавно авторитетное британское издание Тimes составило список лучших фильмов за всю историю кинематографа. Теперь же популярное американское издание The Washington Post составило список 23 лучших фильмов, снятых в XXI веке. Рейтинг вышел под названием "Новый канон".

"Это список признанных фильмов, которые помогли сформировать кинематографический язык. Они запечатлели не только свой собственный дух времени, но выдержали испытание историей, став настоящим примером в области эстетики, техники, грамматики и вкуса", — утверждают авторы рейтинга.

По их словам, с начала нулевых в кинематографе появилось множество ярких примеров, когда режиссеры экспериментируют с повествованием, формой и жанром. В редакции уверены, что существующий канон, где первые места занимают фильмы вроде "Головокружения" Альфреда Хичкока или "Гражданина Кейна" Орсона Уэллса, необходимо расширить новыми картинами. И несмотря на то, что они сняты относительно недавно, они заслуживают внимания зрителей.

Поскольку все привыкли считать классическими образцами ленты, снятые в прошлом веке, The Washington Post называет 23 фильма, снятых с начала 2000 года, которые ничем не хуже и точно так же неподвластны времени. На первом месте оказалась лента "Дитя человеческое", вторую строчку занимает фильм "25-й час". На третьем месте – "Повелитель бури". Полный список выглядит так:

"Дитя человеческое", режиссер Альфонсо Куарон (2006) "25-й час", режиссер Спайк Ли (2002) "Повелитель бури", режиссер Кэтрин Бигелоу (2008) "Майкл Клейтон", режиссер Тони Гилрой (2007) "Лабиринт Фавна", режиссер Гильермо дель Торо (2006) "Нефть", режиссер Томас Пол Андерсон (2007) "Отрочество", режиссер Ричард Линклейтер (2014) "4 месяца, 3 недели и 2 дня", режиссер Кристиан Мунджиу (2007) "Старая радость", режиссер Келли Райкардт (2006) "Вечное сияние чистого разума", режиссер Мишель Гондри (2004) "Голод", режиссер Стив Маккуин (2008) "Можешь рассчитывать на меня", режиссер Кеннет Лонерган (2000) "Старикам здесь не место", режиссеры братья Коэн (2007) "Меня там нет", режиссер Тодд Хейнс (2007) "Особое мнение", режиссер Стивен Спилберг (2002) "Дюнкерк", режиссер Кристофер Нолан (2017) "Ферма "Мадбаунд", режиссер Ди Рис (2017) "В центре внимания", режиссер Том Маккарти (2015) "Сын Саула", режиссер Ласло Немеш (2015) "Истории, которые мы рассказываем", режиссер Сара Полли (2013) "Туман войны", режиссер Эррол Моррис (2003) "Семейка Тененбаум", режиссер Уэс Андерсон (2001) "Унесенные призраками", режиссер Хаяо Миядзаки (2001)

Напомним, кинокритики составили рейтинг из 25 лучших американских сценариев к фильмам, снятым в XXI веке. В рейтинге, конечно есть сценарии Тарантино и Нолана, а возглавляет его "Вечное сияние чистого разума".