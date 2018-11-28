Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

В киноиндустрии подбивают итоги года

Кадр из фильма "Зеленая книга"

До Нового года еще чуть больше месяца, а в мире киноиндустрии уже начали подводить итоги. Так, национальный совет кинокритиков США определил лучшую ленту текущего 2018 года. Лидером стал фильм "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли, пишет Deadline.

В категориях "Лучший актер" и "Лучшая актриса" победили Вигго Мортенсен и Леди Гага. Мортенсен сыграл водителя и телохранителя американского пианиста Дона Ширли в "Зеленой книге". А вот Леди Гага исполнила роль певицы в ленте "Рождение звезды".

Лучшим режиссером признали Брэдли Купера за его фильм "Рождение звезды". Также был назван победитель в категории "Лучший анимационный фильм". Критики признали лидером "Суперсемейку 2".

Напомним, в прошлом году ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса назвала лучшей лентой 2017 года фильм "Зови меня своим именем".

А в от в этом году на 44-й церемонии вручения премии People's Choice Awards лучшим фильмом признали "Мстителей: Войну бесконечности".