Кинокритики назвали лучший фильм десятилетия

На первом месте картина о жизни чернокожего подростка-гея

Кадр из фильма "Лунный свет" Фото: YouTube

В рейтингах, составленных кинокритиками, часто появляются весьма противоречивые, но достойные картины. Так, портал IndieWire опубликовал свой рейтинг из лучших картин последнего десятилетия. Лидером в этом списке оказался фильм "Лунный свет" от Барри Дженкинса.

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Картина еще в 2017 году вызвала споры из-за присужденного "Оскара". По отзывам критиков, драма о тяжелой жизни темнокожего гея оказала особое влияние на американское кинопроизводство и подняла сложные остросоциальные темы.

На второй месте оказался еще один неоднозначный проект – "Побудь в моей шкуре" от Джонатана Глейзера. Главную роль в фантастическом фильме 2013 года исполнила Скарлетт Йоханссон. Она сыграла инопланетянку, охотящуюся на земных мужчин.

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Хотя критики сравнили режиссера с легендарным Кубриком, зрители не оценили проект и фильм провалился в прокате.

Третью строчку заняла французская мелодрама 2009 года "Копия верна" от Аббаса Киаростами. Картина повествует о том, как герои Жюльет Бинош и Уильяма Шимелла притворяются супругами, а после расплачиваются за ложь.

Десятка лучших фильмов десятилетия выглядит так:

"Лунный свет", 2016

"Побудь в моей шкуре", 2013

"Копия верна", 2009

"Акт убийства", 2012

"Внутри Льюина Дэвиса", 2013

"Корпорация "Святые моторы"", 2012

"Кэрол", 2015

"Мастер", 2012

"Безумный Макс: Дорога ярости", 2015

"Леди Берд", 2017

Напомним, специалисты сайта Box Office Mojo составили рейтинг самых кассовых американских фильмов в истории. Как оказалось, ленты 30-х и 70-х годов прошлого столетия намного превышают доходы блокбастеров, выпущенных за последние годы.

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