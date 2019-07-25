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Кинокритики назвали лучший фильм десятилетия

На первом месте картина о жизни чернокожего подростка-гея

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:13
Кадр из фильма "Лунный свет"
Кадр из фильма "Лунный свет"
Фото: YouTube

В рейтингах, составленных кинокритиками, часто появляются весьма противоречивые, но достойные картины. Так, портал IndieWire опубликовал свой рейтинг из лучших картин последнего десятилетия. Лидером в этом списке оказался фильм "Лунный свет" от Барри Дженкинса.

Узнайте неизвестные версии известных фильмов:

Картина еще в 2017 году вызвала споры из-за присужденного "Оскара". По отзывам критиков, драма о тяжелой жизни темнокожего гея оказала особое влияние на американское кинопроизводство и подняла сложные остросоциальные темы. 

На второй месте оказался еще один неоднозначный проект – "Побудь в моей шкуре" от Джонатана Глейзера. Главную роль в фантастическом фильме 2013 года исполнила Скарлетт Йоханссон. Она сыграла инопланетянку, охотящуюся на земных мужчин.

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Хотя критики сравнили режиссера с легендарным Кубриком, зрители не оценили проект и фильм провалился в прокате.

Третью строчку заняла французская мелодрама 2009 года "Копия верна" от Аббаса Киаростами. Картина повествует о том, как герои Жюльет Бинош и Уильяма Шимелла притворяются супругами, а после расплачиваются за ложь.

Десятка лучших фильмов десятилетия выглядит так: 

  • "Лунный свет", 2016
  • "Побудь в моей шкуре", 2013
  • "Копия верна", 2009
  • "Акт убийства", 2012
  • "Внутри Льюина Дэвиса", 2013
  • "Корпорация "Святые моторы"", 2012
  • "Кэрол", 2015
  • "Мастер", 2012
  • "Безумный Макс: Дорога ярости", 2015
  • "Леди Берд", 2017

Напомним, специалисты сайта Box Office Mojo составили рейтинг самых кассовых американских фильмов в истории. Как оказалось, ленты 30-х и 70-х годов прошлого столетия намного превышают доходы блокбастеров, выпущенных за последние годы.

Любителям украинских проектов, напоминаем, что в развлекательном шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV – всё об отношениях, дружбе и новых трендах.

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Источник: Сегодня
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