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Кинокритики США назвали лучший фильм 2019 года

Церемония награждения пройдет в январе 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:32
Кадр из фильма "Ирландец"
Кадр из фильма "Ирландец"
Фото: YouTube

Национальный совет кинокритиков США (The National Board of Review of Motion Pictures) уже объявил лауреатов своей ежегодной премии. Об этом сообщается на сайте организации. Отметим, что в прошлом году лидером стал фильм "Зеленая книга" режиссера Питера Фаррелли.

Узнайте, как в Калифорнии прошла премия Hollywood Film Awards:

Лучшим фильмом признана драма Мартина Скорсезе "Ирландец" с Робертом де Ниро и Аль Пачино. Этот же фильм был признан победителем в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

Звания лучшего режиссера в этом году удостоен Квентин Тарантино за картину "Однажды в Голливуде" с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо.

Лучшими исполнителями главных ролей стали Адам Сэндлер ("Неограненные драгоценности") и Рене Зеллвегер ("Джуди"). Награды за роли второго плана получили Брэд Питт ("Однажды в Голливуде") и Кэти Бэйтс ("Дело Ричарда Джуэлла").

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В номинации "лучший анимационный фильм" победа досталась мультфильму "Как приручить дракона 3". Кроме того, Аль Пачино, Роберт Де Ниро и Мартин Скорсезе удостоены специальной награды "Иконы".

Награды будут вручены лауреатам на торжественной церемонии 8 января 2020 года в Нью-Йорке.

Напомним, ранее были названы 100 лучших фильмов, снятых женщинами-режиссерами.

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