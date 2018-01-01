Киноленте "Место встречи изменить нельзя" 40 лет! ТОП интересных фактов о фильме

Мы собрали самые интересные факты о киноленте

Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

Знаменитому детективу Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" сегодня исполнилось ровно 40 лет! Съемки сериала начались именно 10 мая 1978 года в бильярдной Парка культуры и отдыха Одессы.

За время работы отсняли материала на семь серий, но по требованию тогдашнего председателя Гостелерадио Сергея Лапина пришлось сокращать. Говорухин перемонтировал уже готовый сериал до пяти фильмов – выбросив два часа сцен. Например, полностью купировав фронтовую жизнь Володи Шарапова.

В легендарной ленте снимались Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Армен Джигарханян, Зиновий Гердт, Леонид Куравлев, Евгений Евстигнеев, Лариса Удовиченко и другие.

В этот день мы предлагаем список интересных фактов о кинокартине:

Высоцкий после прочтения романа лично явился к авторам с просьбой подарить ему этого персонажа, если вдруг кто-то соберется ставить по книге фильм.

У шайки "Черная кошка" был реальный прототип – банда Ивана Митина с Красногорского механического завода, которая в свободное от завода время грабила сберкассы.

В отсутствие Говорухина его замещал сам Высоцкий, и ему, как режиссеру, принадлежат несколько сцен из фильма.

Ларису Удовиченко, которая сыграла Маньку Облигацию завалили письмами из тюрем, гласящими что-то в духе "Не горюй! Выйду – моей будешь!"

У фильма могло быть продолжение, и даже имелся проект сценария – его успел расписать сам Высоцкий с законченным сюжетом на шесть серий. Но Говорухин справедливо решил, что после смерти Высоцкого эта затея теряет всякий смысл.

Высоцкий категорически отказывался надевать милицейскую форму сталинских времен.

Роль Горбатого изначально замышлялось поручить Ролану Быкову.

Постовой милиционер Варвара Синичкина, она же подруга Шарапова, должна была умереть в конце фильма, однако за ее жизнь заступилось руководство Гостелерадио.

В фильме использованы материалы реальных уголовных дел. Например, в первой серии Жеглов рассказывает Шарапову об одном случае из своей практики: убийство и инсценировка бандитского нападения. Такое преступление действительно было в Москве.

Лариса Удовиченко утверждает, что ставшая крылатой фраза "Облигация или Аблигация?" вырвалась у нее нечаянно, так как она в тот момент действительно не знала правильного написания этого слова.

В ресторане, где Фокс танцует с официанткой, за одним из столиков сидит дочь писателя Аркадия Вайнера Наталья Дарьялова.

Напомним, в 2016 году умерла актриса Валерия Заклунная, которая стала известной благодаря небольшой роли подруги Горбатого в фильме "Место встречи изменить нельзя".