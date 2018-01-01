Киноленте "Место встречи изменить нельзя" 40 лет! ТОП интересных фактов о фильме
Мы собрали самые интересные факты о киноленте
Знаменитому детективу Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" сегодня исполнилось ровно 40 лет! Съемки сериала начались именно 10 мая 1978 года в бильярдной Парка культуры и отдыха Одессы.
За время работы отсняли материала на семь серий, но по требованию тогдашнего председателя Гостелерадио Сергея Лапина пришлось сокращать. Говорухин перемонтировал уже готовый сериал до пяти фильмов – выбросив два часа сцен. Например, полностью купировав фронтовую жизнь Володи Шарапова.
В легендарной ленте снимались Владимир Высоцкий, Владимир Конкин, Армен Джигарханян, Зиновий Гердт, Леонид Куравлев, Евгений Евстигнеев, Лариса Удовиченко и другие.
В этот день мы предлагаем список интересных фактов о кинокартине:
- Высоцкий после прочтения романа лично явился к авторам с просьбой подарить ему этого персонажа, если вдруг кто-то соберется ставить по книге фильм.
- У шайки "Черная кошка" был реальный прототип – банда Ивана Митина с Красногорского механического завода, которая в свободное от завода время грабила сберкассы.
- В отсутствие Говорухина его замещал сам Высоцкий, и ему, как режиссеру, принадлежат несколько сцен из фильма.
- Ларису Удовиченко, которая сыграла Маньку Облигацию завалили письмами из тюрем, гласящими что-то в духе "Не горюй! Выйду – моей будешь!"
- У фильма могло быть продолжение, и даже имелся проект сценария – его успел расписать сам Высоцкий с законченным сюжетом на шесть серий. Но Говорухин справедливо решил, что после смерти Высоцкого эта затея теряет всякий смысл.
- Высоцкий категорически отказывался надевать милицейскую форму сталинских времен.
- Роль Горбатого изначально замышлялось поручить Ролану Быкову.
- Постовой милиционер Варвара Синичкина, она же подруга Шарапова, должна была умереть в конце фильма, однако за ее жизнь заступилось руководство Гостелерадио.
- В фильме использованы материалы реальных уголовных дел. Например, в первой серии Жеглов рассказывает Шарапову об одном случае из своей практики: убийство и инсценировка бандитского нападения. Такое преступление действительно было в Москве.
- Лариса Удовиченко утверждает, что ставшая крылатой фраза "Облигация или Аблигация?" вырвалась у нее нечаянно, так как она в тот момент действительно не знала правильного написания этого слова.
- В ресторане, где Фокс танцует с официанткой, за одним из столиков сидит дочь писателя Аркадия Вайнера Наталья Дарьялова.
Напомним, в 2016 году умерла актриса Валерия Заклунная, которая стала известной благодаря небольшой роли подруги Горбатого в фильме "Место встречи изменить нельзя".