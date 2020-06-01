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Кинотеатр Квентина Тарантино пострадал от массовых протестов в Лос-Анджелесе – фото

Сегодня, 16:15

На стенах и витринах здания оставили нецензурные сообщения в адрес полиции

Новый кинотеатр New Beverly Cinema, принадлежащий знаменитому режиссеру и сценаристу Квентину Тарантино, который стал отцом, оказался в числе разрушенных зданий после ночи массовых протестов.

На кинотеатр Квентина Тарантино напали вандалы
На кинотеатр Квентина Тарантино напали вандалы

В субботу, в Лос-Анджелесе кинотеатр Квентина Тарантино пострадал от нападения вандалов, которые в знак протеста оставили нецензурные надписи. Директор кинотеатра Джулс МакЛин поделился в Twitter несколькими фотографиями здания после уличных беспорядков.

В кинотеатре, расположенном на Беверли-Бульваре, вандалы написали на стенах и витринах оскорбительные фразы в адрес сотрудников правоохранительных органов. New Beverly Cinema расположен в здании времен 1920-х годов и недавно прошел реконструкцию. Как и остальные кинотеатры, New Beverly Cinema был закрыт на карантин.

Акции протеста, которые начались после смерти чернокожего американца из Миннеаполиса, охватили многие города США. Джордж Флойд умер в результате травм, нанесенных полицейскими во время его задержания. Уличные беспорядки вспыхнули по многим штатам, и даже в Вашингтоне, где президенту пришлось укрыться в бункере. Акции протеста против насилия чернокожих американцев поддержали многие звезды киноиндустрии, такие компании, как Netflix и Amazon Prime, а также общественная организация "Женщины в кино".

Ранее мы сообщали, что вышел документальный фильм о съемках "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино, который раскрывает детали съемочного процесса и интересные факты об актерах.

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