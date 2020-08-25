Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Кира Найтли сыграет вдову в историческом сериале по роману "Змей в Эссексе"

Сегодня, 18:41

Звезда "Пиратов Карибского моря" удивит киноманов новой ролью

Знаменитая британская актриса Кира Найтли, которая ранее рассекретила имя новорожденной дочери, сыграет главную роль в сериальной экранизации романа Сары Перри "Змей в Эссексе" для Apple TV+. Стриминговый сервис заказал этот сериал у компании See-Saw Films, которая ранее занималась созданием фильмов "Король говорит!", "Макбет", "Вершина озера" и многих других. Об этом сообщает издание Deadline.

Кира Найтли больше не будет сниматься в фильмах обнаженной – смотрите в сюжете:

Режиссером сериала выступит Клайо Барнард, которая известна по фильму "Темная река" с актрисой Рит Уилсон в главной роли. Сценарий напишет Анна Симон – номинантка на премию BAFTA за мини-сериал "Миссис Уилсон", в котором также играла Рит Уилсон.

Действие сюжета разворачивается в 1893 году. Овдовевшая Кора, которую сыграет Кира Найтли, освободившись от отношений с абьюзером, уезжает из викторианского Лондона в деревню Олдвинтер в графстве Эссекс. Кора узнает о местном суеверии, согласно которому существует некое мифическое существо – Эссекский Змей.

Кира Найтли сыграет в экранизации "Змей из Эссекса"
Кира Найтли сыграет в экранизации "Змей из Эссекса"
Фото: Getty Images

Роман Сары Перри был издан в 2016 году и тогда же получил звание "книги года" по версии British Book Awards. Дата премьеры пока неизвестна, поскольку сериал находится на стадии разработки.

Напомним, что осенью прошлого года Кира Найтли тайно стала мамой во второй раз. Актрису и ее супруга заметили на прогулке с новорожденной дочерью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Сериал "Корона" 4 сезон: Netflix назвал дату премьеры и выпустил захватывающий тизер "Чернобыль" стал лучшим мини-сериалом по версии BAFTA TV Звезда сериала «На твоей стороне» Дана Абызова рассказала, что мешает ей осуществить давнюю мечту
сериал Кира Найтли
Реклама

Новости партнеров

Вдовец Легкоступовой сделал заявление после ее похорон
Вдовец Легкоступовой сделал заявление после ее похорон
Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины
Племянница Ротару, которая покорила хоккеиста сборной Украины
Тесто для чебуреков как в чебуречных. Рецепт с фото
Тесто для чебуреков как в чебуречных. Рецепт с фото
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове
Нелицеприятные подробности об устроившем смертельное ДТП Ефремове

Популярные статьи

Сегодня, 15:08Food

Ореховый Спас-2020: что святят на праздник

Сегодня, 14:09Шоу-бизнес

Известная украинская телеведущая и ее дети заболели коронавирусом: где и как это произошло

Сегодня, 09:51Шоу-бизнес

23-летняя Тина Кунаки показала редкие кадры со свадьбы с 53-летним Венсаном Касселем

Сегодня, 05:19Психология

Гороскоп на сегодня на 25 августа: Овны столкнутся с препятствиями, а Тельцы смогут улучшить материальное положение

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на завтра 25 августа 2020 года: какие знаки зодиака будут решать финансовые проблемы

Вчера, 11:42Афиша

День Независимости Украины-2020: все, что нужно знать о государственном гимне

Вчера, 11:30Food

День Независимости-2020: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

Вчера, 10:22Fun

День Независимости Украины-2020: поздравления, стихи, картинки и открытки

Вчера, 09:55Fun

С Днем Независимости Украины-2020: поздравления в прозе своими словами

Вчера, 05:17Психология

Гороскоп на сегодня 24 августа: Девам нужно быть аккуратнее с информацией, а Весам – нельзя спешить

Вчера, 04:20Events

С Днем Независимости Украины: эксклюзивные открытки, яркие картинки, лучшие поздравления, стихи и смс

23 августаEvents

Гороскоп на завтра 24 августа 2020 года: кому из знаков зодиака не стоит поддаваться соблазнам

23 августаTravel

Куда поехать на выходные под Киевом: красивые места

23 августаШоу-бизнес

Мухарский резко ответил на скандальный комментарий Егоровой о "рагулях"

23 августаEvents

День флага: дата, история и традиции

23 августаПсихология

Гороскоп на неделю 23-29 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Помидоры через мясорубку на зиму рецепт с фото пошагово
Помидоры через мясорубку на зиму рецепт с фото пошагово
Хачапури лодочка по-аджарски с яйцом рецепт с фото пошагово
Хачапури лодочка по-аджарски с яйцом рецепт с фото пошагово
Египет изменил условия въезда туристов
Египет изменил условия въезда туристов
Сочные кабачки в духовке: как приготовить вкусную овощную закуску
Сочные кабачки в духовке: как приготовить вкусную овощную закуску
Ведуча Лідія Таран привела фанатів у захват зміною іміджу
Ведуча Лідія Таран привела фанатів у захват зміною іміджу
Как на самом деле относятся к евреям в киноиндустрии
Как на самом деле относятся к евреям в киноиндустрии
"Ну нарешті": сяюча щастям Alyosha показала свою крихітку
"Ну нарешті": сяюча щастям Alyosha показала свою крихітку
Добрынин впервые признался, сколько стоила свадьба с Квитковой
Добрынин впервые признался, сколько стоила свадьба с Квитковой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять