Кира Найтли сыграет вдову в историческом сериале по роману "Змей в Эссексе"

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Знаменитая британская актриса Кира Найтли, которая ранее рассекретила имя новорожденной дочери, сыграет главную роль в сериальной экранизации романа Сары Перри "Змей в Эссексе" для Apple TV+. Стриминговый сервис заказал этот сериал у компании See-Saw Films, которая ранее занималась созданием фильмов "Король говорит!", "Макбет", "Вершина озера" и многих других. Об этом сообщает издание Deadline.

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Режиссером сериала выступит Клайо Барнард, которая известна по фильму "Темная река" с актрисой Рит Уилсон в главной роли. Сценарий напишет Анна Симон – номинантка на премию BAFTA за мини-сериал "Миссис Уилсон", в котором также играла Рит Уилсон.

Действие сюжета разворачивается в 1893 году. Овдовевшая Кора, которую сыграет Кира Найтли, освободившись от отношений с абьюзером, уезжает из викторианского Лондона в деревню Олдвинтер в графстве Эссекс. Кора узнает о местном суеверии, согласно которому существует некое мифическое существо – Эссекский Змей.

Кира Найтли сыграет в экранизации "Змей из Эссекса" Фото: Getty Images

Роман Сары Перри был издан в 2016 году и тогда же получил звание "книги года" по версии British Book Awards. Дата премьеры пока неизвестна, поскольку сериал находится на стадии разработки.

Напомним, что осенью прошлого года Кира Найтли тайно стала мамой во второй раз. Актрису и ее супруга заметили на прогулке с новорожденной дочерью.

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