Кит Харингтон рассказал о самой сложной и трогательной сцене в "Игре престолов"

Актер признался, что последняя серия давалась очень тяжело

Кит Харингтон в "Игре престолов" Фото: instagram.com/gameofthrones/

Британский актер Кит Харингтон, который после съемок в "Игре престолов" попал в лечебницу, наконец-то открыто рассказал изданию The Hollywood Reporter о самых запоминающихся моментах сериала.

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В беседе с журналистами 32-летний исполнитель роли Джона Сноу рассказал о самой сложной и самой трогательной для него сценах.

"Мы чувствовали груз ответственности на своих плечах. По сути сцена представляла собой полторы страницы диалога, но мы потратили на ее создание три недели. Шоураннерам хотелось отснять момент со всех ракурсов и быть точно уверенными, что добились того, чего хотели. Это было очень утомительно и для меня, и для Эмилии, и для всей команды. Эта сцена определенно была одной из самых сложных", – рассказал Кит о съемках сцены убийства Дейенерис Таргариен.

"Игра престолов" Фото: Instagram

Однако эта не была финальной для самого Джона Сноу. История героя закончилась возвращением на север, на Стену и к вольному народу, с которым он и покинул шесть королевств.

"Я люблю этот момент. Когда я читал об этом в сценарии, я прослезился. Но что действительно заставило меня рыдать – это надпись в самом низу: "Конец "Игры престолов". Что касается финала для Джона, которого я любил столько лет и который стал для меня близким и значимым… Когда я увидел, как он выходит за пределы Стены обратно к чему-то истинному, честному и чистому с Вольным народом, я подумал, что он наконец-то стал свободен", – добавил Кит Харингтон.

Напомним, недавно сценаристы рассказали детали последнего эпизода сериала "Игра престолов". По замыслу создателей, сожжение трона просто произошло случайно.

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