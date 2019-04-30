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Кит Харингтон рассказал, почему именно Арья убила Короля Ночи

Оказывается, что ходока мог убить и Джон Сноу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:28
"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: YouTube

На днях вышла 3 серия 8 сезона сериала "Игра престолов", обзор которой мы сделали ранее. Стоит отметить, что "Битва за Винтерфелл" стала самой просматриваемой и обсуждаемой серией в сети. Таких результатов шоураннерам проекта удалось добиться не только за счет хронометража и зрелищных сцен, но благодаря неожиданному финалу эпизода. Как раз эту концовку и прокомментировал исполнитель роли Джона Сноу – Кит Харингтон. 

В интервью изданию EW актер признался, что и сам был удивлен решению сценаристов. "Я был поражен смертью Короля Ночи от рук Арьи, так как полагал, что он умрет от моей руки", – рассказал Харингтон.

Арья Старк
Арья Старк
Фото: YouTube

Конечно, и большинство поклонников были шокированы таким поворотом, а сам Харингтон предположил, почему такой финал выглядит очень логичным.

"Мне понравился этот шаг. Это придает тренировкам Арьи Старк конечную цель. Аудитория, конечно,  будет расстроена таким решением, учитывая, как долго Джон охотился на Короля Ночи, и все ждали их эпической битвы. Но это в стиле "Игры престолов". Кроме того, есть что-то в том, что это сделал не тот человек, которого все ожидали. Именно здесь юная леди показала мужчинам, как нужно делать дело", – отметил Кит Харингтон.

Напомним, телеканал HBO опубликовал трейлер 4 серии 8 сезона сериала "Игра престолов", которая выйдет уже 5 мая. В новом ролике фанаты могут увидеть, кто же выжил после масштабной битвы на Севере.

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Источник: Сегодня
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