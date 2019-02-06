Кит Харингтон заспойлерил финал "Игры престолов"

Жена за это перестала разговаривать с ним

"Игра престолов" Кадр из сериала

Кит Харингтон, который сыграл в новом фильме "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована", разругался с женой из-за "Игры престолов".

Актер рассказал в интервью на утренней программе радио Kiss FM UK, он рассказал супруге, актрисе Роуз Лесли, о финале восьмого сезона сериала "Игра престолов". После этого жена не разговаривала с ним не менее трех дней. Харингтон недоумевает по поводу этой реакции, ведь она сама его просила.

"Не могу сказать, счастлив я или нет, весело это или грустно. Пока я просто доволен проделанной работой, но не знаю, буду ли я действительно полностью удовлетворен", – рассказал Кит.

Напомним, недавно канал HBO объявил дату выхода последнего восьмого сезона сериала "Игра престолов" и опубликовал трейлер.

Также несколько французских каналов Orange Cinéma Séries устроили для журналистов закрытый предпоказ сериала, после чего развлекательный сайт Premiere сообщил поклонникам новые подробности.

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