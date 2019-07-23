Китайский шаг вперед, французский жиголо и видок: что посмотреть в кино на этой неделе

С 25 июля в кинотеатрах появятся пять новых фильмов

Кадр из фильма "Видок: Охотник на призраков" Фото: YouTube

С 25 июля 2019 года в украинских кинотеатрах можно посмотреть пять новых премьер: канадскую комедию и французскую комедии, китайскую мелодраму, приключенческую картину, а также израильскую комедию.

Предлагаем ознакомится с новыми фильмами в нашей традиционной подборке кинопремьер недели.

"Падение американской империи/Как отмыть миллион"

Пьер-Поль подрабатывает курьером, хоть и владеет научной степенью. Однажды, доставляя очередную посылку, он становится свидетелем преступления. Молодой человек забирает с места преступления баснословную сумму денег. Пьер-Поль не может решить, как поступить: отдать деньги или использовать их для решения личных финансовых проблем. Долгие раздумья прерывают бандиты, которые настроены вернуть свои деньги, к тому же парень находится "под колпаком" у полиции. Выход находится спонтанно, и Пьер-Поль решает воспользовавшись деньгами, провернуть грандиозную аферу...

"Французский жиголо/Красавчик со стажем"

Главный герой Алекс привык жить за чужой счет. У парня очень привлекательная внешность, и всю свою сознательную жизнь он "работает" жиголо. Целых 25 лет он жил с очень богатой женщиной, значительно старше Алекса. Но она находит себе жиголо помоложе, и Алекс остается не у дел. Он ничего не умеет, да и внешне уже не настолько привлекателен. От нечего делать мужчина отправляется в гости к сестре, которая его слегка недолюбливает. Вместе с племянником Хьюго они отправляются на поиски новой престарелой пассии.

"Шаг вперед 6: Год танцев"

В Китае живет более миллиарда разных людей, но у некоторых из них все же есть общие интересы. Группа молодых людей из разных социальных сословий объединяется, чтобы выиграть титул лучшего танцора планеты. Если раньше они ничего не знали друг о друге, то теперь им предстоит стать настоящей семьей. Впереди у них новые движения. Новый этап. Новый баттл. Их ждет Пекин!

"Видок: Охотник на призраков"

Эжен Франсуа Видок – легендарный французский детектив, лучший в профессии в XIX веке. Но сначала Видок сам был опытным преступником, впоследствии его наняло наполеоновское правительство для очистки улиц Парижа от криминала. Он основал и возглавил первый в мире отдел национальной безопасности, где проработал двадцать лет. По части преследований равных Видоку не было, ему суждено стать настоящим императором французской столицы.

"Натурал под прикрытием/Давая пинка Шошану"

Футболиста Ами Шошана угораздило встречаться с девушкой босса мафии. В наказание Шошана вынуждают огласить себя гомосексуалистом. Это станет настоящей трагедией для парня-натурала, ведь он потеряет уважение игроков своей команды и фанатов. В то же время парень неожиданно станет героем гей-сообщества. Чем все это закончится?

Напомним, ранее компания Marvel на ежегодном фестивале Comic Con в Сан-Диего раскрыла секреты по предстоящей четвертой фазе своей киновселенной, которая начнется именно после "Мстителей".

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