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Клип группы Queen установил рекорд на YouTube

Это рекорд для роликов, записанных еще до 1990-х годов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13
Группа Queen и Фредди Меркьюри
Группа Queen и Фредди Меркьюри
Фото: Getty Images

Клип британской группы Queen к композиции Bohemian Rhapsody, музыканты которой стали богаче королевы Елизаветы II, набрал более миллиарда просмотров на официальном канале группы на YouTube. Это рекорд для роликов, записанных до 1990-х годов, сказано в блоге видеохостинга.

Смотрите видео о тайной жизни солиста группы Queen Фредди Меркьюри:

Отметим, что музыканты поблагодарили своих поклонников за поддержку на официальной странице группы в Facebook и решили отметить событие съемками трех новых музыкальных клипов.

Действующие участники Queen Брайан Мэй и Роджер Тэйлор предложили всем желающим принять участие в съемках. Для этого они запустили конкурс You Are The Champions. 

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"Если вы музыкант, певец, танцор, художник или просто хотите повеселиться. Зайдите на youarethechampions.com, чтобы узнать больше", − указано в сообщении.

Также музыканты группы поблагодарили YouTube за то, что запись о рекорде была размещена на гигантском экране на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Напомним, ранее песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века. 

А любителям украинских проектов, отметим, что в развлекательном шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV – всё об отношениях, дружбе и новых трендах.

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клип queen Фредди Меркьюри Bohemian Rhapsody
Источник: Сегодня
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