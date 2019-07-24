Клип группы Queen установил рекорд на YouTube

Это рекорд для роликов, записанных еще до 1990-х годов

Группа Queen и Фредди Меркьюри Фото: Getty Images

Клип британской группы Queen к композиции Bohemian Rhapsody, музыканты которой стали богаче королевы Елизаветы II, набрал более миллиарда просмотров на официальном канале группы на YouTube. Это рекорд для роликов, записанных до 1990-х годов, сказано в блоге видеохостинга.

Смотрите видео о тайной жизни солиста группы Queen Фредди Меркьюри:

Отметим, что музыканты поблагодарили своих поклонников за поддержку на официальной странице группы в Facebook и решили отметить событие съемками трех новых музыкальных клипов.

Действующие участники Queen Брайан Мэй и Роджер Тэйлор предложили всем желающим принять участие в съемках. Для этого они запустили конкурс You Are The Champions.

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"Если вы музыкант, певец, танцор, художник или просто хотите повеселиться. Зайдите на youarethechampions.com, чтобы узнать больше", − указано в сообщении.

Также музыканты группы поблагодарили YouTube за то, что запись о рекорде была размещена на гигантском экране на Таймс-Сквер в Нью-Йорке.

Напомним, ранее песня Bohemian Rhapsody британской группы Queen стала самой прослушиваемой на стриминг-сервисах композицией XX века.

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