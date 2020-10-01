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Книга года BBC-2020. Оглашены длинные списки номинантов литературной премии

Сегодня, 20:25

Финалисты будут объявлены в конце 2020 года

Жюри литературной премии Книга года BBC-2020 и ВВС News Украина обнародовали длинные списки номинантов. Из 80 изданий, которые принимали участие, в список номинантов попали 35. Об этом сообщается на официальном сайте BBC News Украина. Всего на премии представлены три категории: "Книга года", "Книга года – Эссеистика" и "Детская Книга года".

"Книга года ВВС-2020" / Иллюстративное фото
"Книга года ВВС-2020" / Иллюстративное фото
Фото: unsplash.com

В этом году в состав жюри вошли профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, телеведущий Вадим Карпьяк, писательница, журналист советник по вопросам культуры ЕБРР Светлана Пыркало, а также главный редактор BBC News Украина Марта Шокало и блогер Виталий Чепинога.

Победители премии будут объявлены в декабре этого года, и лауреату в каждой номинации будет присуждена награда £1,000 в размере гривневого эквивалента.

Длинный список номинантов премии Книга года ВВС-2020:

  1. София Андрухович "Амадока"
  2. Максим Беспалов "Восточный Вал"
  3. Дмитрий Вербич "Точка невозврата"
  4. Наталка Доляк "На седьмом небе"
  5. Владислав Ивченко "Юрий Камаев"
  6. Олесь Ильченко "Порт Житана"
  7. Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  8. Мария Матиос "Букова земля"
  9. Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  10. Сергей Сергеевич SAIGON "Юпак"
  11. Олег Сенцов. Вторую также стоит приобрести"
  12. Олег Сенцов "4 с половиной шага"
  13. Ксения Фукс "12 сезонов женщины"
  14. Петр Яценко "Магнетизм"

Детская Книга года ВВС-2020:

  1. Иван Андрусяк "Морскосвинский детектив"
  2. Кирилл Бескоровайный, Дарья Скрибченко "Моя подруга из темной материи"
  3. Ирина Грабовская "Последняя обитель бунтарства"
  4. Нина Дмитриева, Алина Ревенко "Бальтазар назад"
  5. Евгения Завалий "Это все мы"
  6. Олеся Кешеля-Исаак "Непоседа, любивший бегать"
  7. Мирослав Лаюк "Киви Киви"
  8. Сергей Лоскот "Чубзики"
  9. Яна Сотник "Рака така, или рыба, которая поет"
  10. Василий Тибель "Медовая сказка"
  11. Ульяна Чуба "Мед и паштет. Фантастические ветрогоны"

Книга года ВВС-Эссеистика-2020:

  1. Наталья Гуменюк "Затерянный остров"
  2. Оксана Забужко "Планета полынь"
  3. Ольга Кари "Рыбка дядюшки Завена"
  4. Вера Курико "Улица причастных или Черниговское дело Лукьяненко"
  5. Анастасия Леухина "Совсем нестрашная книга"
  6. Тарас Лютый "Культура прелестей и сопротивления"
  7. Василий Махно "Вдоль океана на велосипеде"
  8. Александр Михед "Я смешаю твою кровь с углем"
  9. Олег Сенцов "Хроника одного голодания"
  10. Анна Улюра "Ночь на Венере: 113 писательниц, сияющих во тьме"

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