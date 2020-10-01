Книга года BBC-2020. Оглашены длинные списки номинантов литературной премии
Финалисты будут объявлены в конце 2020 года
Жюри литературной премии Книга года BBC-2020 и ВВС News Украина обнародовали длинные списки номинантов. Из 80 изданий, которые принимали участие, в список номинантов попали 35. Об этом сообщается на официальном сайте BBC News Украина. Всего на премии представлены три категории: "Книга года", "Книга года – Эссеистика" и "Детская Книга года".
В этом году в состав жюри вошли профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия" Вера Агеева, телеведущий Вадим Карпьяк, писательница, журналист советник по вопросам культуры ЕБРР Светлана Пыркало, а также главный редактор BBC News Украина Марта Шокало и блогер Виталий Чепинога.
Победители премии будут объявлены в декабре этого года, и лауреату в каждой номинации будет присуждена награда £1,000 в размере гривневого эквивалента.
Длинный список номинантов премии Книга года ВВС-2020:
- София Андрухович "Амадока"
- Максим Беспалов "Восточный Вал"
- Дмитрий Вербич "Точка невозврата"
- Наталка Доляк "На седьмом небе"
- Владислав Ивченко "Юрий Камаев"
- Олесь Ильченко "Порт Житана"
- Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
- Мария Матиос "Букова земля"
- Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
- Сергей Сергеевич SAIGON "Юпак"
- Олег Сенцов. Вторую также стоит приобрести"
- Олег Сенцов "4 с половиной шага"
- Ксения Фукс "12 сезонов женщины"
- Петр Яценко "Магнетизм"
Детская Книга года ВВС-2020:
- Иван Андрусяк "Морскосвинский детектив"
- Кирилл Бескоровайный, Дарья Скрибченко "Моя подруга из темной материи"
- Ирина Грабовская "Последняя обитель бунтарства"
- Нина Дмитриева, Алина Ревенко "Бальтазар назад"
- Евгения Завалий "Это все мы"
- Олеся Кешеля-Исаак "Непоседа, любивший бегать"
- Мирослав Лаюк "Киви Киви"
- Сергей Лоскот "Чубзики"
- Яна Сотник "Рака така, или рыба, которая поет"
- Василий Тибель "Медовая сказка"
- Ульяна Чуба "Мед и паштет. Фантастические ветрогоны"
Книга года ВВС-Эссеистика-2020:
- Наталья Гуменюк "Затерянный остров"
- Оксана Забужко "Планета полынь"
- Ольга Кари "Рыбка дядюшки Завена"
- Вера Курико "Улица причастных или Черниговское дело Лукьяненко"
- Анастасия Леухина "Совсем нестрашная книга"
- Тарас Лютый "Культура прелестей и сопротивления"
- Василий Махно "Вдоль океана на велосипеде"
- Александр Михед "Я смешаю твою кровь с углем"
- Олег Сенцов "Хроника одного голодания"
- Анна Улюра "Ночь на Венере: 113 писательниц, сияющих во тьме"
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