Книги-бестселлеры: список популярных изданий за последний год

Лучшие книги 2019 года, обязательных к прочтению

Книги-бестселлеры 2019 года разнообразны по жанрам, формам изложения и толщине самих книг. Среди них Сегодня.Lifestyle отобрали по одной популярной из разных жанров. Что же является must read по саморазвитию – узнайте далее в нашем материале.

Михаил Лабковский. "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым"

В книге автор по полочкам разложил все свои принципы (которые неоднократно высказывал в своих выступлениях и интервью). Написано достаточно жестко, но честно, с многочисленными примерами из практики психолога и ответами на самые волнующие большинство вопросы.

Анджей Сапковский "Ведьмак"

В жанре фантастики книга не первый год бьет все рекорды, популярности ей придала и недавняя экранизация. Фэнтези-сага привлекает и любителей мистики, и эпических сказаний, и тех, кто неравнодушен к мифологии и легендам.

Книги-бестселери Фото: Depositphotos

Харуки Мураками "Убийство Командора"

Уникальность Мураками в том, что он слишком "европейский" автор для востока, и слишком восточный для нас, европейцев. Каждая из его книг всегда долгожданна. После 6 лет молчания новый опус мастера слова, как глоток живой воды. Сюжет построен вокруг жизни художника, который нашел однажды на чердаке дома картину, перевернувшую всю его жизнь.

Николас Рейнольдс "Писатель, моряк, солдат, шпион. Тайная жизнь Эрнеста Хемингуэя"

Судьба знаменитого писателя полна приключений и неожиданностей. Это не просто биографический роман, это рассказ о сильной личности, неординарном человеке, написанный захватывающе и нескучно. Кем на самом деле был дядюшка Хэм? Разведчиком? Революционером? Антифашистом? Об этих и других ролях писателя – на страницах настоящего биографического триллера.

Лиана Мориарти "Девять совсем незнакомых людей"

Австралийская писательница стала знаменитостью после экранизации романа "Большая маленькая ложь". Ее сюжеты очень жизненны, продуманы до деталей и цепляют за живое. В центре повествования – Френсис, писательница любовных романов, которая испытывает криз и ищет выход из него. Таким образом, оказывается в пансионате на детокс-программе, куда приезжает еще 8 человек, также нуждающихся в перезагрузке и отдыхе… Ну а дальше, как всегда у Мориарти, неожиданные открытия, повороты и истории.

Ю Несбе "Нож"

12-й роман норвежского писателя из серии о детективе Харри Холе. Только на этот раз Халли сам является подозреваемым. О том, как он исследует глубины собственного "я" и это запутанное дело – новый бестселлер Ю Несбе.

Среди многочисленных наград автора – премия Датской академии детектива и победа в номинации "Лучший скандинавский роман".

Марк Мэнсон "Тонкое искусство пофигизма"

Наверно, секрет популярности этой книги – то, по чем соскучились люди, атакованные со всех сторон призывами развиваться и добиваться успеха. Позиция автора: к жизни нужно относиться проще и легче. Не пытаться ежедневно и ежеминутно достигать каких-то вершин, забивать голову ненужной информацией и вообще вспомнить о простых радостях жизни, меньше волноваться и вообще жить счастливо без лишних напрягов.

Конечно, это далеко не полный список самых популярных книг прошлого года, но они однозначно заслуживают внимания.

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