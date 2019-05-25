"Книжный Арсенал 2019": мероприятия четвертого дня, на которые захочется попасть

"Книжный Арсенал 2019" для своих посетителей подготовил интересную программу

Выставка Книжный Арсенал 2019 Фото: facebook.com/BookArsenal

В Киеве в течение нескольких дней проходит Международный фестиваль "Книжный Арсенал". Сегодня, 25 мая, "Книжный Арсенал" предлагает свои посетителям и пылким сторонникам книгоиздательства интересную программу — дискуссии, презентации и музыкальный вечер.

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В 14:00 состоится презентация книги об Украине "Ukraїner. Страна изнутри".

Ukraїner – это общественно-культурный проект, который создают волонтеры. За два года они посетили все исторические регионы Украины. Поэтому в книге много историй людей и мест интересной и неожиданной Украине изнутри.

В 15:00 писательница Оксана Забужко примет участие в разговоре "Между освободителями и оккупантами".

Также в 15:00 будут дискутировать во время презентации перевода книги "Феминистки не носят розового и другие выдумки". Это сборник историй от самых разных и известных женщин. А своими частными историями о феминизме делиться Анна Лелев, Катя Тейлор, Ульяна Бойко, Джордж Бату и Владимир Ермоленко.

книжный арсенал 2019 программа Фото: facebook.com/BookArsenal

В 17:00 состоится презентация книги "Франческа. Обладательница офицерского жетона" от журналиста в прошлом, а ныне работника NASA Джордж Бату.

В 17:00 ожидайте публичную дискуссию об оригинальности, заимствования и кражах от дизайнера Ольги Протасовой, поэта и иллюстратора Ильи Стронговского и переводчицы Анны Лелев. Их публичная дискуссия вдохновлена выходом книги Роберта Шора "Моли, воруй и взаймы".

В 20:00 известный писатель Андрей Курков примет участие в презентации книги "Краткая история пьянства" о страсти людей к алкоголю вместе с ее автором, известным британским писателем и блогером Марком Форсайтом.

Завершится четвертый день "Книжного Арсенала" Dj-сетом от учредителей 20ft Radio Misha & David у бара.

Впервые международный фестиваль "Книжный Арсенал" состоялся в 2011 году. Ежегодно более 150 украинских издательств представляют свои издания на выставке.

Стоимость полного билета – 80 гривен, льготного – 40 гривен, семейного – 180 гривен, а абонемент на все дни – 300 гривен.

Напомним, что ранее мы писали о хоррор-романах молодых украинских писателей.

Напомним, в 2018 году на столичном фестивале "Книжный арсенал" состоялась презентация фотокниги Фонда Рината Ахметова "Донбасс и Мирные", уже ставшей артефактом.

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