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Книжный Арсенал-2020 отменили: когда состоится фестиваль

Организаторы окончательно перенесли дату фестиваля

Дарина Алексеева
Сегодня, 12:07

Десятый Международный фестиваль "Книжный Арсенал" перенесен на следующий год. Ранее организаторы меняли даты проведения фестиваля на более поздние – 20-24 мая, но в связи с чрезвычайной ситуацией в Европе и во всем мире, решили перенести "Книжный Арсенал" на 26-30 мая2021 года.

Книжный Арсенал-2020 отменили
Книжный Арсенал-2020 отменили
Фото: facebook.com/BookArsenal

"В этом году с 19 мая по 10 июня состоится полная профессиональная программа Книжного Арсенала, направленная на усиление экспортных возможностей украинских издателей и привлечения иностранных литературных агентов к переводу украинских книг. В онлайн программе "Литература на экспорт" предусмотрены встречи и воркшопы с зарубежными экспертами книжного дела и украинскими издателями, серия лекций на английском языке об украинской литературе, украинский книжный рынок, грантовые программы для переводов на иностранные языки украинских книг, запланирован ряд переговоров украинских и зарубежных издателей", – сообщается на официальном сайте фестиваля "Книжный Арсенал".

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Также состоится конкурс на "Лучший книжный дизайн", заявки в который принимаются до 26 июля 2020 года, и подростковый конкурс "Антитвір".

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" проводится с 2011 года, а в этом году отмечает свой юбилей.

Ранее мы сообщали о том, что Одесский международный кинофестиваль-2020 перенесли на осень. Также изменена дата проведения церемонии музыкальной премии YUNA-2020.

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