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"Книжный Арсенал" получил награду в Лондоне

"Книжный Арсенал" получил награду в номинации "Литературный фестиваль"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:25
"Книжный Арсенал"
"Книжный Арсенал"
Фото: facebook.com/BookArsenal

Международный книжный фестиваль "Книжный Арсенал", который, например, в 2018 году проходил в Киеве с 30 мая по 3 июня, признали лучшим в мире. Об этом сообщили на сайте Арсенала.

Сообщается, что команда организаторов фестиваля получила награду Лондонского книжной ярмарки International Excellence Awards 2019 в номинации "Литературный фестиваль". Церемония награждения состоялась в выставочном центре "Олимпия" в Лондоне.

"Книжный Арсенал"
"Книжный Арсенал"
Фото: facebook.com/BookArsenal

Жюри этого конкурса были поражены взаимодействием различных видов искусств и сечением профессиональных сред на фестивале. Но, несмотря на это, отметили жюри, книга на "Книжном Арсенале" остается в центре внимания.

За звание лучшего литературного фестиваля, кроме "Книжного Арсенала", соревновались еще Международный литературный фестиваль в Утрехте (Нидерланды) и Международный литературный фестиваль в Макассар (Индонезия). Стоит отметить, что ранее победителями становились фестивали в Бразилии, Индии и Малайзии.

International Publishing Industry Excellence Awards – это международная премия, учрежденная Лондонским книжной ярмаркой и Британской ассоциацией издателей, чтобы демонстрировать миру достижения и инновации издательского дела.

Номинация "Литературный фестиваль" вручается с 2016-го года.

Напомним, в 2018 году на столичном фестивале "Книжный арсенал" состоялась презентация фотокниги Фонда Рината Ахметова "Донбасс и Мирные", уже ставшей артефактом.

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Источник: Сегодня
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